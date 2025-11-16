В Дубае открыли самый высокий отель в мире
Самый высокий отель в мире заработал в Дубае. В Ciel Dubai Marina заселились первые гости, передает The National.
Высота отеля составляет 377 м, что превышает высоту 356-метрового отеля Gevora Hotel, также расположенного в Дубае.
В Ciel Dubai Marina 82 этажа с 1004 номерами. Отель также открыл самый высокий в мире панорамный бассейн Tattu Sky. Он расположен на 76 этаже и возвышается над городом на 310 м.
Строительство 82-этажного пятизвездочного отеля обошлось примерно в $540 млн и заняло пять лет, писали «Ведомости».
Сейчас шесть из десяти самых высоких отелей мира расположены в Дубае. В целом же ОАЭ входит в тройку стран-лидеров по числу небоскребов высотой от 150 м, где их насчитывается не менее 345 (269 из них в Дубае). В США находится 929 таких зданий, а в Китае – свыше 3500.