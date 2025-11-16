В Дубае открыли самый высокий отель в мире

Сейчас шесть из десяти самых высоких отелей мира расположены в Дубае. В целом же ОАЭ входит в тройку стран-лидеров по числу небоскребов высотой от 150 м, где их насчитывается не менее 345 (269 из них в Дубае). В США находится 929 таких зданий, а в Китае – свыше 3500.