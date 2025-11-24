Титов призвал китайских девелоперов обратить внимание на рынок России
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов предложил китайским девелоперам обратить внимание на рынок России.
На открытии VI Российско-китайского форума предпринимателей в Сиане он назвал отрасль строительства драйвером развития экономики страны. По его словам, Китай достиг больших успехов в этой сфере, и Россия очень заинтересована в развитии сотрудничества в этом направлении. Это касается, в частности, контрактов на строительство.
«Китайские строительные компании участвовали еще в возведении небоскребов московского Сити. Башня "Федерация", например, – это плод китайских строителей. Вместе с тем, конечно, очень важно, чтобы вместе со строительством шли инвестиции», – отметил спецпредставитель президента.
Он добавил, что в России были бы рады видеть китайских инвесторов в различные девелоперские проекты в стране, в том числе в жилом секторе, офисной и коммерческой недвижимости. Российские предприниматели также готовы рассмотреть инвестирование в недвижимость Китая. Титов назвал рынок недвижимости в провинции Шэньси и Сиане одним из самых стабильных в КНР.
4 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о важности продолжать создание благоприятных условий, чтобы привлекать взаимные инвестиции и поддерживать совместные проекты. Перед этим Мишустин провел переговоры с председателем госсовета Китая Ли Цяном. В ходе встреч стороны наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества.