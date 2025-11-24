Титов призвал китайских девелоперов обратить внимание на рынок России

Он добавил, что в России были бы рады видеть китайских инвесторов в различные девелоперские проекты в стране, в том числе в жилом секторе, офисной и коммерческой недвижимости. Российские предприниматели также готовы рассмотреть инвестирование в недвижимость Китая. Титов назвал рынок недвижимости в провинции Шэньси и Сиане одним из самых стабильных в КНР.