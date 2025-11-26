Хуснуллин: число новых разрешений на строительство в РФ уменьшилось на 22%

По его словам, в 2024 г. в стране ввели 107 млн кв. м жилья, в 2025 г. ввод составит не менее 105 млн кв. м. «То есть еще год мы проедем на старых заделах. А дальше ситуация становится более тревожной, потому что новых разрешений на строительство выдано на 22% меньше», – заявил Хуснуллин (цитата по ТАСС).