Хуснуллин: число новых разрешений на строительство в РФ уменьшилось на 22%
Число новых разрешений на строительство в России сократилось на 22% в годовом выражении. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Domclick Digital Forum.
По его словам, в 2024 г. в стране ввели 107 млн кв. м жилья, в 2025 г. ввод составит не менее 105 млн кв. м. «То есть еще год мы проедем на старых заделах. А дальше ситуация становится более тревожной, потому что новых разрешений на строительство выдано на 22% меньше», – заявил Хуснуллин (цитата по ТАСС).
Вице-премьер предупредил, что рынок недвижимости будет стагнировать, если не предпринять серьезных мер по его поддержке. Он напомнил, что накануне у премьера Михаила Мишустина прошла стратегическая сессия по развитию строительного комплекса и ЖКХ. По итогам обсуждения намечен ряд мер, направленных на недопущение снижения темпов жилищного строительства.
Также Хуснуллин на форуме заявил, что ему стыдно за некоторые проекты, которые построены в Москве за последние 25 лет.
24 ноября Хуснуллин сообщал, что правительство решило не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков ввода жилья. По его словам, доля незавершенных проектов в общем объеме строительства выросла до 19% и затронула 132 000 заемщиков.