«Домклик»: спрос на новостройки в ноябре в РФ вырос почти на 11%
Спрос на первичное жилье в России в ноябре 2025 г. увеличился почти на 11%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков «Домклика».
По итогам месяца «Сбер» выдал более 360 млрд руб. ипотечных кредитов, причем выдачи на первичном рынке прибавили 11%. Доля новостроек в общей структуре выдач вновь превысила 70% – такое до этого фиксировалось в мае 2025 г. На вторичном рынке же наблюдается снижение спроса на 8,3% по сравнению с рекордным октябрем.
По отношению к октябрю спрос на новостройки вырос на 10,8%. Выдачи ипотеки на первичное жилье составили около 258,5 млрд руб. Доля первичного рынка в структуре ипотечных выдач поднялась с 66 до 71,3% (+5,3 п. п.). Лидерами по доле ипотеки на новостройки стали Мордовия (82,4%), Хакасия (81,8%), а также Ростовская (80,2%) и Воронежская (80%) области.
На рынке вторичного жилья впервые с мая 2025 г. зафиксировано снижение объемов выдач. В ноябре общий объем выдач кредитов составил 57,8 млрд руб., что на 8,3% ниже октябрьских 63 млрд руб. Сократилась доля «вторички» и в общих выдачах «Сбера»: в ноябре она составила 15,9% (-2,1 п. п. к прошлому месяцу). Наибольшая доля вторичного жилья в сделках зарегистрирована в Архангельской (41,6%), Мурманской (39%) областях и Красноярском крае (31,7%).
8 декабря «Домклик» сообщал, что выдачи по семейной ипотеке выросли на 10% в ноябре. Аналитики отмечали, что программа остается ключевым драйвером рынка – это единственное направление среди льготных ипотек, показывающее положительную динамику. Ее доля достигла 72,4% (+4,7 п. п.). А выдачи IT-ипотеки снизились почти на треть и составили 3,9 млрд руб. Объем Дальневосточной и Арктической ипотек уменьшился примерно на 20% – с 21,4 млрд до чуть более 17 млрд руб.