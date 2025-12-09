«Домклик»: спрос на новостройки в ноябре в РФ вырос почти на 11%

8 декабря «Домклик» сообщал, что выдачи по семейной ипотеке выросли на 10% в ноябре. Аналитики отмечали, что программа остается ключевым драйвером рынка – это единственное направление среди льготных ипотек, показывающее положительную динамику. Ее доля достигла 72,4% (+4,7 п. п.). А выдачи IT-ипотеки снизились почти на треть и составили 3,9 млрд руб. Объем Дальневосточной и Арктической ипотек уменьшился примерно на 20% – с 21,4 млрд до чуть более 17 млрд руб.