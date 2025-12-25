Хуснуллин: по итогам 2025 года в РФ введут около 107 млн кв. м жилья

24 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья продлеваться не будет. Глава государства напомнил, что эта мера была введена в период пандемии и затем несколько раз продлевалась, но текущая ситуация на рынке жилья больше не требует такой поддержки. Президент также отметил, что для покупателей жилья неустойка играет существенную роль.