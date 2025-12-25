Хуснуллин: по итогам 2025 года в РФ введут около 107 млн кв. м жилья
По итогам 2025 г. в России планируется ввести в эксплуатацию около 107 млн кв. м жилья. Это порядка 0,73 кв. м на одного человека. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию.
По его словам, развитие жилищного строительства и рынка ипотеки позволили улучшить жилищные условия 3,8 млн семей.
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе заседания представил предварительные итоги по вводу объектов капитального строительства. Он сообщил, что в стадии строительства сейчас находится 121 млн кв. м многоквартирного жилья, что соответствует примерно 2,5 млн квартир и превышает показатель предыдущего года на 6,6 млн кв. м.
«Строительство осуществляют 4430 застройщиков. С учетом нежилой площади показатель еще выше и составляет 200 млн кв. м», – рассказал Файзуллин.
24 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков сдачи жилья продлеваться не будет. Глава государства напомнил, что эта мера была введена в период пандемии и затем несколько раз продлевалась, но текущая ситуация на рынке жилья больше не требует такой поддержки. Президент также отметил, что для покупателей жилья неустойка играет существенную роль.