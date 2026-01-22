Группа «Самолет» продала часть своего проекта в Люберцах тюменскому девелоперу

В октябре «Ведомости» писали, что группа «Самолет» намерена к 2030 г. возвести в новой Москве и Подмосковье еще 600 000 кв. м коммерческой недвижимости. По словам ее представителя, таким образом, общий портфель застройщика увеличится до 2,5 млн кв. м. Так, группа планирует построить по семь новых технопарков и офисов, четыре объекта light industrial (под размещение производств легкой промышленности), 10 районных торговых центров и шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. Инвестиции в них составят более 60 млрд руб.