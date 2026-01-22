Группа «Самолет» продала часть своего проекта в Люберцах тюменскому девелоперу
Компания «Самолет две столицы», входящая в группу «Самолет», вышла из ООО «Лама». Новым собственником компании стало ООО «Техническая эстетика», которое контролируется через АО «Стамеска» владельцем девелопера «Брусника» Алексеем Круковским. Об этом свидетельствуют данные системы «Спарк».
В базе данных указано, что на балансе ООО «Лама» находятся 5,8 га земли в поселке Жилино-1 Люберецкого района Московской области.
В компании «Брусника» подтвердили «Коммерсанту», что общая площадь приобретенного участка составляет почти 8 га. На этой территории планируется строительство двух жилых домов на 1960 квартир общей площадью 86 000 кв. м. За «Самолетом», который также подтвердил сделку, осталась основная часть проекта, включающая 339 000 кв. м жилья, из которых уже возведено 83 600 кв. м.
По оценкам директора департамента инвестиций и земельных активов компании Ricci Петра Виноградова, сумма сделки по продаже части проекта в Люберцах могла составить около 1 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Для реализации проекта «Брусника» может вложить 9–10,5 млрд руб., а выручка от продажи квартир ожидается в размере 13–14,5 млрд руб., добавил эксперт.
В октябре «Ведомости» писали, что группа «Самолет» намерена к 2030 г. возвести в новой Москве и Подмосковье еще 600 000 кв. м коммерческой недвижимости. По словам ее представителя, таким образом, общий портфель застройщика увеличится до 2,5 млн кв. м. Так, группа планирует построить по семь новых технопарков и офисов, четыре объекта light industrial (под размещение производств легкой промышленности), 10 районных торговых центров и шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. Инвестиции в них составят более 60 млрд руб.