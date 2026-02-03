Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

КС РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах

Ведомости

Конституционный суд РФ разрешил гражданам России регистрироваться по месту пребывания в апартаментах. Об этом говорится в материалах суда.

Поводом стала жалоба Виктории Пиуновой, которой отказали в регистрации в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих родственникам. Основанием стало то, что законодательство не предусматривает регистрацию в нежилых помещениях, а объект не относится к номерному фонду гостиницы. Суды общей юрисдикции поддержали отказ.

КС указал, что практика долгосрочного проживания в апартаментах стала распространенной, но отсутствие возможности регистрации необоснованно ограничивает право граждан на свободный выбор места пребывания. Кроме того, владельцы таких помещений не могут в полной мере использовать имущество для личных и семейных нужд.

Суд отметил, что дополнительные расходы собственников обычного жилья компенсируются для апартаментов более высокими налоговыми ставками и коммунальными тарифами.

Конституционный суд проверит запрет на регистрацию в апартаментах

Общество

Федеральному законодателю, а также правительству РФ надлежит изменить правовое регулирование. Они могут определить порядок регистрации по месту пребывания дифференцированно – в зависимости от особенностей нежилого помещения и других обстоятельств.

«До этого регистрация собственников, их близких родственников и членов их семей по месту пребывания в нежилых помещениях осуществляется органом регистрационного учета в порядке, установленном для регистрации по месту пребывания в жилых помещениях», – пояснили в КС РФ.

Решение не касается постоянной регистрации и не меняет правила налогообложения и оплаты ЖКУ.

22 сентября 2025 г. руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский отмечал, что проблема регистрации в апартаментах существует давно. Он объяснял, что такие помещения юридически не считаются жилыми и могут использоваться для разных целей. По его словам, государство не может безусловно разрешать регистрацию в такой недвижимости, иначе это откроет возможность оформлять прописку в объектах, непригодных для проживания. Брикульский также указывал, что статус апартаментов как нежилой собственности имеет экономический смысл, позволяя отделять гостиницы и коммерческую недвижимость от жилого фонда.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь