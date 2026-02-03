КС РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах

22 сентября 2025 г. руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский отмечал, что проблема регистрации в апартаментах существует давно. Он объяснял, что такие помещения юридически не считаются жилыми и могут использоваться для разных целей. По его словам, государство не может безусловно разрешать регистрацию в такой недвижимости, иначе это откроет возможность оформлять прописку в объектах, непригодных для проживания. Брикульский также указывал, что статус апартаментов как нежилой собственности имеет экономический смысл, позволяя отделять гостиницы и коммерческую недвижимость от жилого фонда.