КС РФ разрешил временную регистрацию в апартаментах
Конституционный суд РФ разрешил гражданам России регистрироваться по месту пребывания в апартаментах. Об этом говорится в материалах суда.
Поводом стала жалоба Виктории Пиуновой, которой отказали в регистрации в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих родственникам. Основанием стало то, что законодательство не предусматривает регистрацию в нежилых помещениях, а объект не относится к номерному фонду гостиницы. Суды общей юрисдикции поддержали отказ.
КС указал, что практика долгосрочного проживания в апартаментах стала распространенной, но отсутствие возможности регистрации необоснованно ограничивает право граждан на свободный выбор места пребывания. Кроме того, владельцы таких помещений не могут в полной мере использовать имущество для личных и семейных нужд.
Суд отметил, что дополнительные расходы собственников обычного жилья компенсируются для апартаментов более высокими налоговыми ставками и коммунальными тарифами.
Федеральному законодателю, а также правительству РФ надлежит изменить правовое регулирование. Они могут определить порядок регистрации по месту пребывания дифференцированно – в зависимости от особенностей нежилого помещения и других обстоятельств.
«До этого регистрация собственников, их близких родственников и членов их семей по месту пребывания в нежилых помещениях осуществляется органом регистрационного учета в порядке, установленном для регистрации по месту пребывания в жилых помещениях», – пояснили в КС РФ.
Решение не касается постоянной регистрации и не меняет правила налогообложения и оплаты ЖКУ.
22 сентября 2025 г. руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский отмечал, что проблема регистрации в апартаментах существует давно. Он объяснял, что такие помещения юридически не считаются жилыми и могут использоваться для разных целей. По его словам, государство не может безусловно разрешать регистрацию в такой недвижимости, иначе это откроет возможность оформлять прописку в объектах, непригодных для проживания. Брикульский также указывал, что статус апартаментов как нежилой собственности имеет экономический смысл, позволяя отделять гостиницы и коммерческую недвижимость от жилого фонда.