Конституционный суд проверит запрет на регистрацию в апартаментах

Конституционный суд проверит запрет на регистрацию в апартаментахЮристы отмечают, что действующие правила ограничивают постановку на учет граждан в нежилом фонде
Конституционному суду (КС) предстоит разобраться, можно ли считать законными положения закона «О праве граждан на свободу передвижения и выбора места пребывания в пределах РФ» и правил регистрации МВД, которые исключают возможность временной регистрации в апартаментах гостиничного типа. Поводом для рассмотрения стало обращение Виктории Пиуновой. Она пыталась оформить временную регистрацию по месту пребывания в апартаментах, принадлежащих ее родственнице в Санкт-Петербурге, но МВД отказало, сославшись на статус помещения как нежилого и на то, что регистрация возможна только через администрацию гостиниц.
В 2022 г. супруг Пиуновой попытался зарегистрировать семью по месту пребывания в апартаментах гостиничного типа, принадлежащих его матери, но получил отказ от МВД из-за статуса помещения как нежилого. Семья в тот же год пыталась через суд обжаловать решение МВД. Но первая, апелляционная, а также кассационная инстанции поддержали позицию ведомства. Верховный суд в октябре 2024 г. отказал в передаче жалобы на рассмотрение. Суды, отказывая Пиуновым в удовлетворении требования зарегистрировать семью, мотивировали решение тем, что апартаменты имеют статус нежилого помещения и регистрация по месту пребывания в таких объектах законом не предусмотрена. В решениях нижестоящие инстанции ссылались на действующие правила регистрации, указанные в приказе МВД от января 2017 г.
В итоге Пиунова обратилась в КС с жалобой на положения закона о свободе передвижения и правил регистрации. По мнению заявителя, существующая судебная практика противоречива: хотя ее семье отказали в регистрации из-за статуса апартаментов как нежилого помещения, в других делах суды допускали регистрацию в подобных объектах. По словам Пиуновой, такие нормы противоречат Основному закону. Во-первых, нарушается принцип равенства (ст. 19): жители апартаментов не могут зарегистрироваться по фактическому адресу, тогда как жильцы квартир и гостиниц могут. Во-вторых, ограничивается свобода выбора места пребывания (ст. 27): государство не признает фактическое проживание в апартаментах, что сужает возможности граждан свободно передвигаться и выбирать жилье. В-третьих, нарушается право собственности (ст. 35): собственники апартаментов не могут полноценно распоряжаться своим имуществом, предоставляя его для проживания семьи. Пиунова также подчеркивает, что ст. 3 закона обязывает граждан регистрироваться по месту пребывания, но для жителей апартаментов механизм этой регистрации отсутствует, что делает исполнение обязанности невозможным.
Проблема регистрации в апартаментах напрямую связана с назначением помещения, отмечает юрист Гарегин Митин. По его словам, законом предусмотрена процедура перевода нежилого помещения в жилое и обратно и без такого перевода регистрация невозможна – нельзя, например, зарегистрировать жильца в производственном помещении, хотя фактически там можно находиться.
Митин также указывает, что строительство апартаментов иногда используется для обхода требований к жилым помещениям, но сама процедура перевода предусмотрена и могла бы быть упрощена для целей регистрации аналогично домам на территориях СНТ. Нарушения принципа равенства и оснований для признания норм неконституционными, по мнению эксперта, нет.
Регистрация в гостиницах и аналогичных объектах, предоставляемых на временное пребывание, осуществляется владельцем помещения, что подтверждает возможность регистрации по месту пребывания в нежилом помещении, отмечает партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Отказ в регистрации апартаментов, по его мнению, может ограничивать права граждан, так как реализация ряда государственных и муниципальных услуг зависит от места проживания. Особенно это актуально для апартаментов, фактически используемых для проживания, говорит Мальбин. Он считает, что при таком подходе жильцы апартаментов и жилых помещений оказываются в разных правовых условиях, несмотря на отсутствие существенных различий в их пригодности для жизни. При этом, по словам Мальбина, право собственности не нарушается: распоряжение помещением остается в компетенции собственника или уполномоченных им лиц.
Проблема регистрации в апартаментах существует давно, отмечает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. Он объясняет, что апартаменты юридически не считаются жилыми и их собственники могут использовать их для разных целей – коммерческих, жилых или иных. Государство не может безусловно разрешать регистрацию в таких помещениях, иначе откроется возможность регистрироваться в гаражах, сараях и других объектах, непригодных для проживания, уточняет Брикульский.
По его словам, если апартаменты находятся на территории города, администрация обязана обеспечивать инфраструктуру – свет, газ, водоотведение, что создает дополнительные обязательства для органов власти. КС в 2011 г. уже рассматривал похожий вопрос с домами на территориях СНТ – регистрацию разрешили, но с оговоркой, что она не создает автоматической обязанности по проведению инфраструктуры, поясняет эксперт.
Брикульский добавляет, что регистрация только в жилых помещениях обеспечивает безопасность проживания, поскольку такие помещения строятся по стандартам и регулярно проверяются. Разрешение на регистрацию в нежилых объектах могло бы вынуждать граждан жить в потенциально небезопасных условиях, считает он.
Кроме того, статус апартаментов как нежилой собственности имеет экономический и технический смысл: он позволяет отделять гостиницы и коммерческую недвижимость от жилого фонда и упрощает регулирование аренды и эксплуатации, полагает Брикульский. По его мнению, законодатель специально выделил эту категорию, чтобы апартаменты можно было использовать для временного проживания или сдачи в аренду, не нарушая прав жильцов обычных жилых зданий.