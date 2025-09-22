Конституционный суд проверит запрет на регистрацию в апартаментах

В итоге Пиунова обратилась в КС с жалобой на положения закона о свободе передвижения и правил регистрации. По мнению заявителя, существующая судебная практика противоречива: хотя ее семье отказали в регистрации из-за статуса апартаментов как нежилого помещения, в других делах суды допускали регистрацию в подобных объектах. По словам Пиуновой, такие нормы противоречат Основному закону. Во-первых, нарушается принцип равенства (ст. 19): жители апартаментов не могут зарегистрироваться по фактическому адресу, тогда как жильцы квартир и гостиниц могут. Во-вторых, ограничивается свобода выбора места пребывания (ст. 27): государство не признает фактическое проживание в апартаментах, что сужает возможности граждан свободно передвигаться и выбирать жилье. В-третьих, нарушается право собственности (ст. 35): собственники апартаментов не могут полноценно распоряжаться своим имуществом, предоставляя его для проживания семьи. Пиунова также подчеркивает, что ст. 3 закона обязывает граждан регистрироваться по месту пребывания, но для жителей апартаментов механизм этой регистрации отсутствует, что делает исполнение обязанности невозможным.