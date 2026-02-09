Дoм.РФ ждет роста цен на новостройки в 2027 году
В госкорпорации отметили, что ключевое влияние на спрос и девелоперскую активность на первичном рынке жилья окажет скорость снижения ключевой ставки. В следующем году давление на рост цен окажет дефицит предложения и ускоряющийся рост в основном из-за рыночной ипотеки.
В 2026 г. спрос на строящееся жилье будет определяться ростом выдач рыночной ипотеки.
По оценкам аналитического центра Дом.PФ, выдачи ипотеки в январе 2026 г. выросли в 2,7 раза относительно 2024 г. Всего за месяц было выдано 87 000 ипотечных кредитов. Объем выдачи стал рекордным для января и составил 426 млрд руб. Это в 3,4 раза превышает показатель предыдущего года. Основной вклад в результаты внесли программы с господдержкой – 59 000 кредитов на 349 млрд руб.
Спрос на льготный кредит поддерживается опасениями возможного ужесточения условий семейной ипотеки. Ожидается, что по итогам этого года выдача составит 1–1,2 млн кредитов на 4,6–5 трлн руб. при реализации базового прогноза Банка России по ключевой ставке.