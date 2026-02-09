Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Дoм.РФ ждет роста цен на новостройки в 2027 году

Ведомости

Дом.РФ ожидает пика ускорения цен на первичном рынке жилья в 2027 г. после умеренной динамики в текущем году. Стоимость новостроек может вырасти в связи с несоответствием уровней спроса и ограниченного предложения жилья высокой готовности.

В госкорпорации отметили, что ключевое влияние на спрос и девелоперскую активность на первичном рынке жилья окажет скорость снижения ключевой ставки. В следующем году давление на рост цен окажет дефицит предложения и ускоряющийся рост в основном из-за рыночной ипотеки.

В 2026 г. спрос на строящееся жилье будет определяться ростом выдач рыночной ипотеки.

По оценкам аналитического центра Дом.PФ, выдачи ипотеки в январе 2026 г. выросли в 2,7 раза относительно 2024 г. Всего за месяц было выдано 87 000 ипотечных кредитов. Объем выдачи стал рекордным для января и составил 426 млрд руб. Это в 3,4 раза превышает показатель предыдущего года. Основной вклад в результаты внесли программы с господдержкой – 59 000 кредитов на 349 млрд руб.

Спрос на льготный кредит поддерживается опасениями возможного ужесточения условий семейной ипотеки. Ожидается, что по итогам этого года выдача составит 1–1,2 млн кредитов на 4,6–5 трлн руб. при реализации базового прогноза Банка России по ключевой ставке.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её