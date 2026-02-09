Дoм.РФ ждет роста цен на новостройки в 2027 году

По оценкам аналитического центра Дом.PФ, выдачи ипотеки в январе 2026 г. выросли в 2,7 раза относительно 2024 г. Всего за месяц было выдано 87 000 ипотечных кредитов. Объем выдачи стал рекордным для января и составил 426 млрд руб. Это в 3,4 раза превышает показатель предыдущего года. Основной вклад в результаты внесли программы с господдержкой – 59 000 кредитов на 349 млрд руб.