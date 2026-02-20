Газета
Недвижимость

МВД подготовило законопроект о временной регистрации в апартаментах

Анна Бойцова

МВД России подготовило поправки, разрешающие временную регистрацию в апартаментах, если они фактически используются для проживания. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке подчеркивается, что проживание людей в находящихся в их собственности апартаментах получает все большее распространение, а запрет на оформление регистрации признан неконституционным.

4 февраля Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах, являющихся нежилым помещением, в порядке, установленном для аналогичной регистрации в квартирах, и поручил разработать изменения в законодательство.

Пока временная регистрация в апартаментах не предусмотрена, зарегистрировать свое пребывание можно было только в апартаментах с гостиничным статусом.

