МВД подготовило законопроект о временной регистрации в апартаментах
МВД России подготовило поправки, разрешающие временную регистрацию в апартаментах, если они фактически используются для проживания. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке подчеркивается, что проживание людей в находящихся в их собственности апартаментах получает все большее распространение, а запрет на оформление регистрации признан неконституционным.
4 февраля Конституционный суд разрешил временную регистрацию в апартаментах, являющихся нежилым помещением, в порядке, установленном для аналогичной регистрации в квартирах, и поручил разработать изменения в законодательство.
Пока временная регистрация в апартаментах не предусмотрена, зарегистрировать свое пребывание можно было только в апартаментах с гостиничным статусом.