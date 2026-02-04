В апартаментах разрешено временно зарегистрироваться

Последние годы новых апарт-комплексов на рынке не появляется, но большой объем площадей в строящихся сегодня комплексах еще находится в реализации, рассказывает президент ГК «Основа» Александр Ручьев. В Москве это проекты, зачастую превосходящие по многим характеристикам классические квартиры. Апартаментам без прописки приходилось привлекать потенциальных покупателей яркой архитектурой, нестандартным авторским благоустройством, наличием развитых сервисов и общественных пространств, перечисляет он. Причем стоимость квадратного метра в них, в том числе и из-за отсутствия возможности регистрации, ниже, чем в классическом жилье, на 15–20% и более. Решение КС можно назвать одним из элементов так называемой легализации апартаментов, о которой на рынке говорят уже более 10 лет и которой рынок ждет. Это приведет к тому, что цены на них будут расти опережающими темпами и стремиться к балансу с ценами на жилье, резюмировал Ручьев.