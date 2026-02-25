Для застройщиков могут создать единый каталог региональных образов и орнаментов

4 февраля директор департамента планирования и территориального развития Минэкономразвития РФ Дмитрий Дегтярев сообщил, что в ближайшее время правительство будет готово внести в Госдуму законопроект о статусе мастер-планов. Для регионов и муниципалитетов мастер-план станет комплексным документом стратегического территориального планирования, он объединит в себе генплан и стратегию развития стройкомплекса.