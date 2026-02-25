Для застройщиков могут создать единый каталог региональных образов и орнаментов
В России может появиться единый каталог региональных образов и орнаментов, который станет «шпаргалкой» для застройщиков при разработке проектной документации. С соответствующим предложением выступила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
«Архитектура, кроме своих различных функций, – материализованная политика, идеология в камне. Здания, города, особенно мемориальные и парковые ансамбли, точно передают особенности времени», – отметила Кузьмина.
Инициативу уже поддержал замначальника Управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич. «Подобные каталоги надо разработать по разным направлениям», – подчеркнул он.
Каталог планируют разработать под эгидой Национального центра «Россия», к процессу привлекут архитекторов и градостроителей из регионов.
4 февраля директор департамента планирования и территориального развития Минэкономразвития РФ Дмитрий Дегтярев сообщил, что в ближайшее время правительство будет готово внести в Госдуму законопроект о статусе мастер-планов. Для регионов и муниципалитетов мастер-план станет комплексным документом стратегического территориального планирования, он объединит в себе генплан и стратегию развития стройкомплекса.