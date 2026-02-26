Акции основателя «Самолета» Кенина перешли его наследникам
Акции ПАО ГК «Самолет», ранее принадлежавшие сооснователю девелоперской компании Михаилу Кенину, перешли к его законным наследникам. Оформление наследственных прав завершено, сообщает группа со ссылкой на «ОМД-капитал».
Структура владения пакетом акций и принципы контроля остаются неизменными: акции по-прежнему принадлежат семье в рамках долгосрочной стратегии, основанной на значительном потенциале роста оценки компании.
Продажа данного пакета акций не планируется.
Кенин умер в возрасте 56 лет в августе 2025 г. Он основал компанию «Самолет девелопмент» вместе с Игорем Евтушевским в 2012 г. Был мажоритарным акционером компании и председателем совета директоров. В ноябре 2024 г. Forbes со ссылкой на источники писал, что Кенин, владелец 31,6% в ГК «Самолет», искал покупателя на свою долю в девелопере. Группа называла это слухами.