Акции основателя «Самолета» Кенина перешли его наследникам

Кенин умер в возрасте 56 лет в августе 2025 г. Он основал компанию «Самолет девелопмент» вместе с Игорем Евтушевским в 2012 г. Был мажоритарным акционером компании и председателем совета директоров. В ноябре 2024 г. Forbes со ссылкой на источники писал, что Кенин, владелец 31,6% в ГК «Самолет», искал покупателя на свою долю в девелопере. Группа называла это слухами.