За год введено 9,6 млн кв. м жилья с участием Дом.РФ

По словам Мутко, прошедший год стал возможностью для перехода Дом.РФ на новый этап развития. Он напомнил, что компания провела IPO, а также приняла стратегию развития до 2030 г. Гендиректор подчеркнул, что в следующие пять лет планируется увеличить активы Дом.РФ в два раза. По итогам 2026 г. Мутко ожидает рост чистой прибыли до 104 млрд руб.