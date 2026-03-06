За год введено 9,6 млн кв. м жилья с участием Дом.РФ
В России ввели 9,6 млн кв. м жилых помещений при участии Дом.РФ за 2025 г. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с гендиректором Дом.PФ Виталием Мутко, его слова приводятся на сайте правительства.
«С участием компании в 2025 г. ввели 9,6 млн кв. м жилья, подготовили участки с градпотенциалом 6,8 млн кв. м. Благодаря механизму инфраструктурных облигаций в 29 регионах страны Дом.РФ реализует уже 57 проектов. Это разные виды инфраструктуры – инженерная, дорожная, социальная и даже туристическая», – сказал он.
По словам Мутко, прошедший год стал возможностью для перехода Дом.РФ на новый этап развития. Он напомнил, что компания провела IPO, а также приняла стратегию развития до 2030 г. Гендиректор подчеркнул, что в следующие пять лет планируется увеличить активы Дом.РФ в два раза. По итогам 2026 г. Мутко ожидает рост чистой прибыли до 104 млрд руб.
В январе 2026 г. чистая прибыль Дом.РФ по МСФО выросла на 115% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 8,9 млрд руб. при рентабельности капитала 22,1% (+0,5 п. п.). Чистые процентные доходы госкорпорации увеличились на 44% в годовом выражении и составили 14,5 млрд руб.