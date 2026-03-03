Чистая прибыль Дом.РФ выросла на 115% в январе

18 февраля Дом.РФ опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль корпорации за год увеличилась на 35,1% относительно 2024 г. и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы выросли на 15% год к году до 6,4 трлн руб.