Чистая прибыль Дом.РФ выросла на 115% в январе
Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО увеличилась в январе 2026 г. на 115% по сравнению с таким же периодом прошлого года и достигла 8,9 млрд руб. при рентабельности капитала 22,1% (+0,5 п. п.).
Чистые процентные доходы госкорпорации выросли на 44% в годовом выражении и составили 14,5 млрд руб., чистые комиссионные доходы возросли на 76% до 3,6 млрд руб. Активы продемонстрировали рост на 1% и достигли 6,5 трлн руб.
Кредитный портфель юридических лиц увеличился за месяц на 0,04% и составил 2,7 трлн руб. Кредитный портфель физических лиц вырос на 1% и достиг 0,8 трлн руб. Средства юрлиц возросли на 1% до 1,5 трлн руб. Средства физлиц показали рост на 0,3% до 1,5 трлн руб.
18 февраля Дом.РФ опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль корпорации за год увеличилась на 35,1% относительно 2024 г. и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы выросли на 15% год к году до 6,4 трлн руб.
В этот же день заместитель гендиректора, финансовый директор Дом.РФ Давид Овсепян сообщил о планах корпорации направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за прошлый год, или 246,9 руб. на акцию. Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко добавил, что скоро пройдет заседание наблюдательного совета, который рассмотрит такую рекомендацию.