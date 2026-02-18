Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО выросла на 35,1% в 2025 году
Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 35,1% относительно предыдущего года и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%.
Чистая прибыль госкорпорации до налога в прошлом году выросла на 44% год к году и составила 107,8 млрд руб. Активы группы продемонстрировали рост на 15% до 6,4 трлн руб. Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации возросли за год на 41% и достигли 133,3 млрд руб.
Кредитный портфель юридических лиц показал рост на 2% за декабрь 2025 г. и на 35% с начала года и составил 2,7 трлн руб. Кредитный портфель физических лиц не изменился в месячном выражении и вырос на 15% в годовом выражении до 0,8 трлн руб. Средства юрлиц увеличились на 6% за декабрь и на 7% с начала года и составили 1,4 трлн руб. Средства физлиц возросли на 2% за месяц и на 37% с начала года до 1,5 трлн руб.
12 декабря 2025 г. директор по рынкам капитала Дом.РФ Александр Талачев заявил, что корпорация скорректировала прогноз по чистой прибыли в прошлом году и ожидает получения 88 млрд руб. Он добавил, что дивидендная доходность на акцию за год может составить 15%. Выплаты первых дивидендов ожидаются в конце лета 2026 г.
В ноябре прошлого года Мосбиржа начала торги акциями Дом.РФ. В ходе IPO корпорация привлекла 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. По его итогам доля размещенных бумаг составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%. В корпорации говорили, что привлеченные средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.