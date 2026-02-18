Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО выросла на 35,1% в 2025 году

Кредитный портфель юридических лиц показал рост на 2% за декабрь 2025 г. и на 35% с начала года и составил 2,7 трлн руб. Кредитный портфель физических лиц не изменился в месячном выражении и вырос на 15% в годовом выражении до 0,8 трлн руб. Средства юрлиц увеличились на 6% за декабрь и на 7% с начала года и составили 1,4 трлн руб. Средства физлиц возросли на 2% за месяц и на 37% с начала года до 1,5 трлн руб.