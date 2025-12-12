Газета
Главная / Инвестиции /

Дом.РФ скорректировал прогноз по чистой прибыли в 2025 году

Ведомости

Дом.РФ скорректировал прогноз по чистой прибыли в 2025 г. и ожидает получение 88 млрд руб. Об этом заявил директор по рынкам капитала госкорпорации Александр Талачев на конференции «Инвестиции 2026», организованной на площадке «Ведомостей».

Ранее «Дом.РФ» прогнозировал чистую прибыль на конец 2025 г. в размере 86 млрд руб. Талачев добавил, что дивидендная доходность на акцию за текущий год может составить 15%. Выплаты первых дивидендов ожидаются в конце лета 2026 г. Он также напомнил, что с 19 декабря 2025 г. акции корпорации войдут в базу расчета индекса Московской биржи.

24 ноября Дом.РФ представил результаты по МСФО по итогам 10 месяцев 2025 г. Чистая прибыль корпорации за отчетный период выросла на 13% относительно аналогичного периода 2024 г. и достигла 70,2 млрд руб. Активы увеличились на 8% до почти 6 трлн руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 21%.

20 ноября Мосбиржа начала торги акциями Дом.РФ. В ходе первичного публичного размещения акций (IPO) корпорация привлекла 25 млрд руб. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 1750 руб. за бумагу. По итогам IPO доля размещенных акций составила 10,1% от увеличенного акционерного капитала. Доля государства в капитале – 89,9%.

В корпорации уточняли, что привлеченные средства пойдут на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса.

