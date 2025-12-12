Дом.РФ скорректировал прогноз по чистой прибыли в 2025 году

Ранее «Дом.РФ» прогнозировал чистую прибыль на конец 2025 г. в размере 86 млрд руб. Талачев добавил, что дивидендная доходность на акцию за текущий год может составить 15%. Выплаты первых дивидендов ожидаются в конце лета 2026 г. Он также напомнил, что с 19 декабря 2025 г. акции корпорации войдут в базу расчета индекса Московской биржи.