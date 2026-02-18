Газета
Дом.РФ уточнил точный размер дивидендов за 2025 год

Ведомости

Дом.РФ планирует направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли по итогам 2025 г. или 246,9 руб. на акцию. Об этом заявил заместитель гендиректора, финансовый директор госкорпорации Давид Овсепян на «Дне инвестора».

«Соответственно, чистая прибыль у нас составляет 88,8 млрд руб. На одну акцию получается 246,9 руб.», – уточнил Овсепян.

Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко добавил, что в скором времени пройдет заседание наблюдательного совета, который рассмотрит такую рекомендацию. Он ожидает, что рекомендацию по выплатам одобрят.

18 февраля Дом.РФ представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль корпорации за прошлый год выросла на 35,1% относительно годом ранее и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы показали рост на 15% год к году до 6,4 трлн руб. Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации увеличились за год на 41% и составили 133,3 млрд руб.

В декабре 2025 г. директор по рынкам капитала Дом.РФ Александр Талачев сообщил, что выплаты первых дивидендов госкорпорации ожидаются в конце лета 2026 г.

