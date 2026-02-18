Дом.РФ уточнил точный размер дивидендов за 2025 год
«Соответственно, чистая прибыль у нас составляет 88,8 млрд руб. На одну акцию получается 246,9 руб.», – уточнил Овсепян.
Генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко добавил, что в скором времени пройдет заседание наблюдательного совета, который рассмотрит такую рекомендацию. Он ожидает, что рекомендацию по выплатам одобрят.
18 февраля Дом.РФ представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль корпорации за прошлый год выросла на 35,1% относительно годом ранее и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы показали рост на 15% год к году до 6,4 трлн руб. Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации увеличились за год на 41% и составили 133,3 млрд руб.
В декабре 2025 г. директор по рынкам капитала Дом.РФ Александр Талачев сообщил, что выплаты первых дивидендов госкорпорации ожидаются в конце лета 2026 г.