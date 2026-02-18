Дом.РФ уточнил точный размер дивидендов за 2025 год

18 февраля Дом.РФ представил результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль корпорации за прошлый год выросла на 35,1% относительно годом ранее и достигла 88,8 млрд руб. при рентабельности 21,6%. Активы показали рост на 15% год к году до 6,4 трлн руб. Чистые процентные доходы без учета сделок секьюритизации увеличились за год на 41% и составили 133,3 млрд руб.