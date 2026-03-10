Доля рыночной ипотеки приблизилась к 40% на фоне снижения ставок

Руководитель департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что рынок постепенно приходит к состоянию равновесия. С середины 2024 г. до января 2026 г. по его словам, наблюдался перекос в сторону льготных программ, доля которых превышала 80%. Вместе с этим, в феврале 2026 г. ситуация изменилась: доля базовой ипотеки выросла на 20 процентных пунктов (п.п.) и составила 37,3%. Последний раз такие показатели фиксировались в октябре 2024 г.