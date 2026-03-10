Доля рыночной ипотеки приблизилась к 40% на фоне снижения ставок
По сравнению с январем 2026 г. резко вырос спрос на рыночную ипотеку – до 78,3 млрд руб. Рост составил 48%. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра «Домклик».
Руководитель департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что рынок постепенно приходит к состоянию равновесия. С середины 2024 г. до января 2026 г. по его словам, наблюдался перекос в сторону льготных программ, доля которых превышала 80%. Вместе с этим, в феврале 2026 г. ситуация изменилась: доля базовой ипотеки выросла на 20 процентных пунктов (п.п.) и составила 37,3%. Последний раз такие показатели фиксировались в октябре 2024 г.
Лейпи добавил, что рост востребованности рыночной ипотеки обусловлен двумя факторами. Во-первых, снижение ключевой ставки, что позитивно сказалось на рынке и настроениях заемщиков. Во-вторых, ажиотажный спрос на семейную ипотеку накануне ограничений в феврале привел к временному охлаждению интереса к льготным программам.
Выдачи по рыночным ставкам в феврале 2026 г. достигли 78,3 млрд руб., что на 48% больше, чем в январе, и в 4,4 раза превышает показатели февраля 2025 г. Наибольший спрос пришелся на вторичное жилье, которое составило 65-70% от общего объема базовой ипотеки. В феврале на «вторичку» было выдано 53 млрд руб., что в 4,7 раза больше, чем годом ранее.
Выдачи по семейной ипотеке в феврале 2026 г. составили 105,5 млрд руб., что на 17,4% больше, чем в феврале 2025 г.
ВТБ 5 марта сообщал, что предварительно, в феврале граждане России получили в банках около 301 млрд руб. на приобретение первичного и вторичного жилья. Показатель на 32% превышает результат февраля 2025 г., но на 28% ниже уровня января. С начала 2026 г. объем выдач жилищных кредитов в России достиг примерно 722 млрд руб., вдвое превысив результат января–февраля 2025 г., сообщали в банке.