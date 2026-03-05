ВТБ сообщил о двукратном росте ипотеки в России с начала года
Предварительно, в феврале граждане России получили в банках около 301 млрд руб. на приобретение первичного и вторичного жилья. Показатель на 32% превышает результат февраля 2025 г., но на 28% ниже уровня января, сообщает ВТБ.
С начала 2026 г. объем выдач жилищных кредитов в России достиг примерно 722 млрд руб., вдвое превысив результат января–февраля 2025 г.
Согласно оценкам ВТБ, по результатам февраля доля рыночной ипотеки составила 42% против 18% в январе. По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, аномальный январский спрос сформировал эффект «высокой базы», поэтому в феврале рынок ипотеки закономерно «остудился». Затишье не продлится долго – по оценкам банка, в марте рынок может прибавить около 9%, приблизившись к 330 млрд руб. Конечный результат будет зависеть от уровня смещения спроса. В условиях ажиотажа вокруг семейной ипотеки ускориться со сделками могли заемщики, подходившие под условия госпрограммы после их изменения.
Ранее ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 3,3% и упростил условия ее получения. Минимальный первоначальный взнос был сокращен с 30,1% до 20,1% для всех клиентов с подтвержденным доходом. Параметры распространились на квартиры, апартаменты, таунхаусы, готовые дома, земельные участки, машиноместа и кладовые.
С начала года средневзвешенные ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках снизились на 1 процентный пункт (п. п.), сообщали в «Дом.РФ». С начала января по конце февраля ипотечные ставки на новостройки снизились на 0,85 п. п. до 20,40%, на вторичные жилье – на 1,18 п. п. до 20,04%. Ставки в сегменте рефинансирования снизились сразу на 3,33 п. п. до 19,04%.