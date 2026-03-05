ВТБ сообщил о двукратном росте ипотеки в России с начала года

Согласно оценкам ВТБ, по результатам февраля доля рыночной ипотеки составила 42% против 18% в январе. По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, аномальный январский спрос сформировал эффект «высокой базы», поэтому в феврале рынок ипотеки закономерно «остудился». Затишье не продлится долго – по оценкам банка, в марте рынок может прибавить около 9%, приблизившись к 330 млрд руб. Конечный результат будет зависеть от уровня смещения спроса. В условиях ажиотажа вокруг семейной ипотеки ускориться со сделками могли заемщики, подходившие под условия госпрограммы после их изменения.