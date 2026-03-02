Газета
Финансы

Ставки по ипотеке с начала года снизились на 1 процентный пункт

Ведомости

Средневзвешенные ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках снизились на 1 процентный пункт (п. п.) с начала 2026 г. Об этом сообщили в «Дом.РФ», передает «РИА Новости».

С начала января по конце февраля ипотечные ставки на новостройки снизились на 0,85 п. п. до 20,40%, на вторичные жилье – на 1,18 п. п. до 20,04%. Ставки в сегменте рефинансирования снизились сразу на 3,33 п. п. до 19,04%.

Снижения происходят на фоне решения совета директоров Банка России снизить ключевую ставку в феврале до 15,5%. С 20 по 27 февраля ставки на первичном рынке снизились на 0,05 п. п., на вторичном – на 0,12 п. п.

«Ведомости» писали 25 февраля, что Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке – на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1–30%, а также на дополнительные 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+». ВТБ пока не будет торопиться со снижением ставок по ипотеке, говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на звонке по итогам раскрытия МСФО.

Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что ставка в 15,5% продолжает ограничивать кредитную активность на фоне замедления инфляции, а также сохраняет жесткий характер денежно-кредитной политики (ДКП).

