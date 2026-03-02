Ставки по ипотеке с начала года снизились на 1 процентный пункт

«Ведомости» писали 25 февраля, что Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке – на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1–30%, а также на дополнительные 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+». ВТБ пока не будет торопиться со снижением ставок по ипотеке, говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на звонке по итогам раскрытия МСФО.