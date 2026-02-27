Газета
Экономика

Заботкин назвал ставку в 15,5% по-прежнему жесткой ДКП

Ведомости

Ключевая ставка в 15,5% продолжает ограничивать кредитную активность на фоне замедления инфляции, а также сохраняет жесткий характер денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что такая политика предотвращает резкий рост спроса, который мог бы превысить производственные возможности страны и вызвать новый виток инфляции.

В ходе заседания 13 февраля совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году.

В резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ на февральском заседании говорилось, что Банку России для устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2027 г. может потребоваться более высокая средняя ключевая ставка, чем предполагалось ранее. Как отметили участники обсуждения, пересмотр оценки связан с более сдержанными ожиданиями по скорости снижения инфляционных ожиданий в 2026 г. Их динамика может оказаться более инерционной, в том числе из-за индексации регулируемых цен и тарифов в 2026–2027 гг. на уровне, существенно превышающем целевой показатель по инфляции.

