Альфа-банк с 4 марта снизил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье
С 4 марта Альфа-банк снизил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье. Теперь минимальная ставка – от 18,19% годовых при сумме кредита от 10 млн руб. и первоначальном взносе от 50%. При первоначальном взносе от 20% и сумме меньше 10 млн руб. ставка начинается от 19,09% годовых. Об этом сообщил банк.
Ипотечное кредитование доступно при минимальной сумме займа от 600 000 руб. Программа охватывает как готовое жилье, так и квартиры в новостройках. Согласно текущим условиям, первоначальный взнос начинается от 20,1%, а максимальный срок кредитования составляет до 30 лет. Максимальная сумма кредита может достигать 70 млн руб. для готового жилья и 100 млн рублей для строящегося. Заявку могут подать граждане РФ, достигшие 21 года, с возможностью привлечения до трех созаемщиков.
«Ведомости» писали 25 февраля, что Сбербанк снижает ставки по рыночной ипотеке – на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1–30%, а также на дополнительные 0,2 п. п. при покупке недвижимости по программе «Ипотека+». ВТБ пока не будет торопиться со снижением ставок по ипотеке, говорил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на звонке по итогам раскрытия МСФО.
«Дом.РФ» сообщал, что средневзвешенные ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках снизились на 1 процентный пункт (п. п.) с начала 2026 г. С начала января до конца февраля ипотечные ставки на новостройки снизились на 0,85 п. п. до 20,40%, на вторичные жилье – на 1,18 п. п. до 20,04%. Ставки в сегменте рефинансирования снизились сразу на 3,33 п. п. до 19,04%.