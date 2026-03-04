Альфа-банк с 4 марта снизил ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье

«Дом.РФ» сообщал, что средневзвешенные ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках снизились на 1 процентный пункт (п. п.) с начала 2026 г. С начала января до конца февраля ипотечные ставки на новостройки снизились на 0,85 п. п. до 20,40%, на вторичные жилье – на 1,18 п. п. до 20,04%. Ставки в сегменте рефинансирования снизились сразу на 3,33 п. п. до 19,04%.