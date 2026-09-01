«Гаражную амнистию» продлили до 1 сентября 2031 года

Воспользоваться упрощенным порядком можно, если гараж является одноэтажным капитальным строением с фундаментом и стенами, не содержит жилых помещений и расположен на государственной или муниципальной земле. Он может быть как отдельно стоящим, так и находиться в составе гаражно-строительного кооператива.