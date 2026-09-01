«Гаражную амнистию» продлили до 1 сентября 2031 года
Россияне могут в упрощенном порядке оформить свои гаражи и земельные участки под ними до 1 сентября 2031 г., сообщили в Росреестре. Срок действия «гаражной амнистии» продлили еще на пять лет.
В рамках амнистии граждане могут бесплатно оформить в собственность гараж и участок земли под ним. Механизм распространяется на капитальные гаражи, построенные до 29 декабря 2004 г. – даты введения в действие Градостроительного кодекса РФ.
Воспользоваться упрощенным порядком можно, если гараж является одноэтажным капитальным строением с фундаментом и стенами, не содержит жилых помещений и расположен на государственной или муниципальной земле. Он может быть как отдельно стоящим, так и находиться в составе гаражно-строительного кооператива.
Росреестр также сообщил об упрощении процедуры оформления. В частности, проверить кадастровый учет участка под гаражом можно через цифровую платформу «Национальной системы пространственных данных» (НСПД). Схему расположения участка разрешено подготовить без утвержденного проекта межевания.
Кроме того, новый земельный участок под гаражом можно образовать без согласия арендаторов, если земля предоставлена в аренду нескольким лицам. Если сведения о гараже уже содержатся в ЕГРН, предоставлять технический план не потребуется.
Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка сократили с 30 до 20 дней.