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Гаражную амнистию продлят до 2031 года

Некоторые не могут ею воспользоваться из-за утери документов и затрат на кадастровые работы, говорят эксперты
Татьяна Акиншина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Действие «гаражной амнистии», которая позволяет гражданам официально оформлять право владения построенными до 2005 г. гаражами, могут продлить еще на пять лет, до 1 сентября 2031 г. Ее срок должен был истечь в сентябре текущего года. Такой законопроект во втором чтении приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 июля. 

Закон о «гаражной амнистии» действует в России с 2021 г. Помимо собственников гаражей ей могут воспользоваться его наследники, а также те, кто купил постройку у первоначального владельца. Согласно действующему закону, оформить в собственность можно только капитальные одноэтажные гаражи без жилых помещений, построенные до 30 декабря 2004 г – до даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Помимо этого, можно зарегистрировать права на земельные участки под гаражами. При этом амнистия не распространяется на самострои, гаражи-«ракушки» (разборные и быстровозводимые металлические гаражи. – «Ведомости») вне кооперативов и подземные паркинги в многоэтажках. 

С момента действия гаражной амнистии права на гаражи и земельные участки под ними оформили порядка 800 000 граждан, сообщал накануне глава Росреестра Олег Скуфинский. Еще около полумиллиона граждан смогут сделать это в дополнительный пятилетний срок, оценивал он. Продление амнистии дает время гражданам на истребование архивных материалов, подготовку технических и межевых документов, а также устранение реестровых ошибок, считает юрист юрфирмы «Алимирзоев и Трофимов» Дарья Житомирская.

Авторы законопроекта

Инициативу разработали зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Изменения вносятся в закон о введении в действие Земельного кодекса РФ.

В качестве подтверждения права собственности могут использоваться документы, в которых указан год постройки гаража и подтверждается право владения объектом. К таким документам относятся решения органов власти или предприятий о предоставлении земельного участка, в том числе советского периода, технический паспорт или документы технической инвентаризации, бумаги об оплате пая (денежный взнос. – «Ведомости») в гаражном кооперативе, договоры о подключении к инженерным сетям и др.

На практике официальное оформление гаражей в собственность тормозится несколькими факторами, говорит профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. У граждан отсутствуют документы на гаражи, построенные в советское время или 1990-е годы, говорит он. Например, справки о выплате пая в кооперативе или документы об отводе земли могли потеряться, а организации, которые их выдавали, давно прекратили существование, говорит Кулаков. Чтобы решить вопрос через суд, нужно предоставить косвенные свидетельства владения гаражом – от платежных документов за свет до показаний свидетелей, добавил он. Кроме этого, владелец гаража должен понести расходы на кадастровые работы (межевание земли и техплан гаража), поэтому люди иногда просто не пользуются возможностями амнистии, заключил Кулаков.

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