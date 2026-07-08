Гаражную амнистию продлят до 2031 года

На практике официальное оформление гаражей в собственность тормозится несколькими факторами, говорит профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков. У граждан отсутствуют документы на гаражи, построенные в советское время или 1990-е годы, говорит он. Например, справки о выплате пая в кооперативе или документы об отводе земли могли потеряться, а организации, которые их выдавали, давно прекратили существование, говорит Кулаков. Чтобы решить вопрос через суд, нужно предоставить косвенные свидетельства владения гаражом – от платежных документов за свет до показаний свидетелей, добавил он. Кроме этого, владелец гаража должен понести расходы на кадастровые работы (межевание земли и техплан гаража), поэтому люди иногда просто не пользуются возможностями амнистии, заключил Кулаков.