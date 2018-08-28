Деньги и море

Инвестиционная программа Кипра претерпела некоторые изменения. Хуже не стало.

Довольно небольшой, особенно по российским масштабам, остров Кипр – одна из самых известных стран в мире, где существует возможность инвестировать в экономику, получив взамен паспорт страны − члена Евросоюза, а значит, и гражданство ЕС. Кипр страна достаточно богатая, он занимает 34 место в мире по уровню ВВП на душу населения. В отличие от других стран, предлагающих похожие программы, в кипрской есть ряд особенностей, которые нужно знать потенциальному инвестору.

Недавно в парламенте Кипра прошли слушания по вопросу изменения паспортной программы Кипра, которая теперь именуется Cyprus Investment Programme. Изменения опубликованы в официальной газете 2 июля 2018 года.

Для начала напомним, что программа работает уже пять лет, она была введена впервые в марте 2013 года и менялась уже несколько раз как в сторону уменьшения, так и увеличения требований. За время своего существования программа уже принесла Кипру около 5 млрд евро прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Программа 2013 года предполагала, что для получения кипрского паспорта в экономику страны нужно вложить 5 млн евро инвестиций. Год спустя, в марте 2014 года, была введена так называемая коллективная схема, которая позволила уменьшить инвестиции до 2 млн евро. Такое снижение работало до 1 июня 2014 года, и с 1 июня 2014 года необходимый вклад стал 2,5 млн евро. 13 сентября 2016 года программа вновь изменилась: необходимая сумма инвестиций вновь снизилась до 2 млн евро, но при этом время утверждения заявок и выдачи паспортов увеличилось с 3 месяцев до полугода.

Но это уже история. Нынешние самые свежие изменения произошли в июле этого года. Ревизии подверглись не только «базовые» − финансовые вопросы, но и такой важный аспект, как реклама. Начиная с середины лета в рекламе не должно быть изображения паспорта Кипра или Евросоюза, флагов и т. д. Изменилось и название программы − Cyprus Investment Programme, оно лучше отражает ее суть – инвестирование средств в экономику страны. Человек смотрит, выгодны ли ему инвестиции, может ли доверять он кипрским активам. Если да, тогда он вкладывает средства и как бонус, он и его семья получают паспорта Кипра, дающие возможность пользоваться всеми преимуществами жизни в Евросоюзе и выгодные налоговые условия. Кстати, для получения гражданства необязательно жить на острове. Достаточно приехать один раз, чтобы подать заявление и оставить биометрические данные.

Второе июльское изменение – ограничение числа заявок, которых может быть рассмотрено в год до 700. Что важно, в это число входят заявки главных инвесторов без учета членов их семей, которые получают паспорта, причем с собой можно взять не только супругу или супруга, но и финансово зависимых детей до 28 лет. Инвестор может также включить своих родителей, для этого им необходимо приобрести недвижимость стоимостью не менее 500,000 евро без учета НДС. «В2017-м году было подано всего 503 заявки главных инвесторов, то есть 700 это вполне достаточно, даже с учетом того, что каждый год эта цифра растет», − говорит председатель совета директоров Альянса девелоперов Кипра Давид Петросов.

Следующее изменение довольно важное и касается времени получения паспорта Кипра. Предполагаемый срок утверждения заявок теперь составит 6 месяцев вместо 3. При этом время на выдачу паспортов остается неизменным – примерно 6 месяцев, то есть, по сути, время получения паспорта остается прежним.

Минимальный срок размещения инвестиций прежний – три года, но меняется порядок отсчета. Теперь он считается либо от даты выдачи свидетельства о натурализации, либо от даты выдачи разрешения на планирование (Planning Permit) девелоперского проекта, в который инвестируются средства в зависимости от того, что наступит позже. «Допустим, вышел сертификат о натурализации, а planning permit еще не утвержден, например, в случае, если это большой девелоперский проект, разрешение на строительство которого может занять до года. В этом случае три года будут отсчитываться с момента выхода planning permit», − поясняет Давид Петросов.

Впрочем, добавляет эксперт, это не есть проблема, потому что, как правило, срок получения planning permit на обычный проект не больше полугода. Но и документы после инвестирования средств рассматриваются полгода, так что здесь нет увеличения сроков.

Новой редакцией программы внедрена расширенная процедура due diligence, которая будет осуществляться в соответствии с международно признанными электронными базами данных. Это требование вступило в силу с 1 августа 2018 года.

Главный интерес любого инвестора – возможности для вложения денег. На Кипре их немало, правда, выгодность и доходность может быть разной.

Консервативные инвесторы могут рассмотреть вложения в ценные бумаги кипрских компаний, облигации Кипра (выбирая этот вид инвестирования, стоит иметь в виду, что в облигации можно вложить только до 500 тыс. евро, средства размещаются срочно на семь лет, и доходность не очень высокая – 0,75 %). Можно вложиться в паи инвестиционных фондов, инвестировать в комбинацию из этих активов. Еще одна возможность – инвестиции в свой бизнес. Например, можно открыть супермаркет или прокат автомобилей. Тут есть определенная специфика, один из пунктов которой − владельцы бизнеса должны нанимать на работу киприотов или граждан ЕС не менее пяти человек. Еще одна особенность, которую стоит знать желающим открыть на Кипре свой бизнес: если в составе инвестиции есть хотя бы один объект нежилой недвижимости, сумма, необходимая для получения паспорта, увеличивается до 2,5 млн евро без учета НДС.

2 млн евро – инвестиция, необходимая при вложении в жилую недвижимость. Она же остается самой понятной и наименее рискованной инвестицией. Продать дом, виллу или квартиру можно через три года. «Когда люди приезжают и видят, что сейчас можно приобрести за эти деньги, их сомнения относительно перспективности вложений в жилье развеиваются, − продолжает Давид Петросов.

Те, кто хочет получать пассивный доход, могут сдавать недвижимость в аренду. Этот рынок растет значительными темпами и будет расти дальше. Дальнейшему росту интереса туристов, в том числе бизнес-туристов, будет способствовать как промышленное развитие, так и новые туристические возможности. С 2020 года начнется промышленная добыча газа в эксклюзивной экономической зоне Кипра, которая привлечет на остров транснациональный бизнес, а значит, и различные категории бизнесменов и сотрудников. В 2016 году Кипр ввел для IT-компаний режим IP-Box, позволяющий освободить от налогообложения 80 % прибыли, полученной от продажи объектов интеллектуальной собственности. Кипрский режим IP-Box действует в отношении всех торговых марок и патентов, правообладателями которых является кипрская компания, независимо от юрисдикции, в которой зарегистрирована торговая марка. Как результат, сегодня кипрскими возможностями пользуются IT-компании со всего мира от России до Австралии. С 2013 года налоговыми преференциями Кипра пользуются FOREX-компании.

Туристической Меккой в ближайшее время станет крупнейшее в Европе казино-курорт, строительство которого в июне началось на острове. Пропускная способность казино составит до полумиллиона туристов в год.

И еще немного о налогах, на сей раз личных. Кипрское налогообложение крайне лояльно. Статус недомицильного налогового резидента можно получить, проводя на острове всего 60 дней в году. Этот статус освобождает резидента от уплаты налога на дивиденды, налога на банковские проценты или проценты, получаемые от ценных бумаг, а также на арендный доход. Причем не только на Кипре, по всему миру. «Скажем, у кого-то в России есть бизнес, − приводит пример Давид Петросов. − Он платит по плоской шкале в России 13 % налога на дивиденды. Человек может на 60 дней приехать на Кипр, при этом не проводить 183 дня в России. В это время он может жить в другой стране или путешествовать. Становясь налоговым резидентом Кипра, здесь он не платит этого налога. А Россия вместо 13 % удерживает всего 5 %. Эта схема работает не только с Россией, но и с другими странами с высокими налогами на дивиденды».

И еще одно важное преимущество Кипра – его со всех сторон окружает теплое море, которого так не хватает в большей части России.

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