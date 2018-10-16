Историческая высота: в центре Москвы строится первый небоскреб c апартаментами

О жизни в центре Москвы с панорамным видом на центр города мечтают многие. Однако свободных площадок в пределах Садового кольца почти не осталось, именно поэтому каждый новый проект здесь риелторы считают событием, а если речь идёт о высотном здании с апартаментами — событием уникальным.

За 2017 год объём предложения апартаментов в Москве увеличился почти на четверть, а число заключённых сделок растёт каждый месяц. Более низкие, чем на квартиры, цены, как правило, выигрышное расположение рядом с метро и основными городскими магистралями, современная архитектура, компактные площади — апартаменты завоевали популярность во время кризиса, но давно вышли за пределы антикризисного формата.

Как правило, высотные дома вырастают на месте бывших промышленных зон, за границами Третьего транспортного кольца. В центре Москвы подобные проекты единичны. Один из них к 2021 году появится на Земляном валу и станет первой высоткой с апартаментами в пределах Садового кольца. Этим летом здесь началось строительство комплекса апартаментов бизнес-класса Chkalov [1], который составит конкуренцию лучшим высотным домам столицы — от сталинских «семи сестер» до небоскребов «Москва-Сити». Эта территория выбрана неслучайно: район станции метро «Чкаловская» — место сосредоточения деловой и культурной жизни Москвы. В десяти минутах пешком отсюда находятся Центр современного искусства «Винзавод», центр дизайна и архитектуры Artplay [2], бизнес-квартал «Арма», «Гоголь-центр». В соседнем квартале — рядом с Павелецким вокзалом сосредоточено множество бизнес-центров, офисы российских и зарубежных компаний, вузы и популярные образовательные площадки, в том числе, Британская высшая школа дизайна, Московская школа кино, Московская архитектурная школа (МАРШ). Неудивительно, что девелопер проекта — компания IKON Development [3] — ориентируется прежде всего на молодую модную публику, нацеленную на карьеру и активный образ жизни.

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Для своего нового проекта архитекторы предложили классический образ видового небоскреба в стиле нью-йоркского: две симметричные высотные башни, объединенные общим четырехэтажным стилобатом с собственной торговой галереей. В северной башне А предусмотрен 161 апартамент, в южной — 235. Площадь каждого составит от 32 кв. м до 126 кв. м. Поскольку основные покупатели апартаментов — активные молодые люди, не желающие тратить время на ремонт, все апартаменты будут продаваться с качественной отделкой от известных мировых дизайнеров, останется только завезти мебель. При этом главное украшение комплекса вовсе не интерьеры, а уникальные виды на центр Москвы. Из панорамных окон апартаментов открываются виды на башни Кремля, сталинские высотки, небоскребы «Москва-Сити», Останкинскую телебашню, Воробьевы горы.

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Сергей Чобан, автор проекта, руководитель архитектурного бюро SPEECH:

— Этот проект станет новым символом города. Комплекс состоит из развитой общественной части и двух белоснежных башен. Выразительные силуэты высотных доминант и их эффектные объемные кристаллические фасады символизируют новый этап развития данного района Москвы. Стилобатом башен служит многофункциональный общественно-торговый центр, работающий на город, а сами башни спроектированы таким образом, что из каждой расположенной в них квартиры открывается прекрасный вид на панорамы московского центра.

Владельцы апартаментов Chkalov смогут пользоваться как существующей инфраструктурой района, так и своей собственной: на территории комплекса разместятся wellness [6]-клуб, студия йоги и пилатес, а также лаундж [7] с кинозалом, на нижнем уровне будет оборудована подземная автостоянка на 270 машино-мест. Для резидентов комплекса будут доступны круглосуточные службы и сервис.

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Благодаря тому, что комплекс будет иметь выезд в обе стороны Садового кольца, добраться до любой точки в пределах центра можно всего за четверть часа, а шаговая доступность к трем станциям метро дает возможность не тратить время в пробках.

Подробнее о проекте — на сайте www.domchkalov.com.

Адрес офиса продаж: Земляной Вал, 37. Тел.: +7 (495) 023-07-34

www.domchkalov.com

1 – Chkalov – Чкалов

2 – Artplay – Артплэй

3 – IKON Development – «Айкон» (изображение) Девелопмент

4 – SPEECH – «Спич» (речь)

5 – President Plaza - Президент Плаза

6 – wellness – оздоровительный

7 – лаундж – зона отдыха

Проектная декларация размещена на сайте www.domchkalov.com

Фирменное наименование застройщика: ООО «Эссет менеджмент»