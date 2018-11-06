Сервис «Город Денег» продолжает развивать краудлендинг в России

«Город Денег», один из крупнейших интернет-сервисов, посвященных финансированию малого и среднего бизнеса, представил набор перспективных онлайн-инструментов для P2P и P2B-кредитования.

По состоянию на май текущего года, суммарный объем заявок, опубликованных на сайте Город Денег, превысил 2 миллиарда рублей. Учитывая стремительный рост сегмента крауд-инвестирования в России, уже к концу года этот показатель может заметно вырасти. В том числе с помощью функционала представленной на ресурсе платформы – уверены эксперты сервиса.

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На практике функционал краудлендинговой платформы дает возможность предпринимателям находить источник инвестирования для реализации бизнес-планов на выгодных условиях, а физическим лицам, в свою очередь, анализировать и вкладывать капитал в наиболее перспективные проекты.

В данный момент инициатива краудлендинга реализована в двух направлениях – P2P (инвестирование физических лиц физическими лицами) и P2B (инвестирование компаний физическими лицами).

По словам представителей компании «Город денег», которая входит в рабочую группу ЦБ России по регулированию краудфандинга, в обоих случаях схема крауд-инвестирования является более доступной и рентабельной альтернативой банковским продуктам и предложениям от микрофинансовых организаций (МФО).

Различия крауд и традиционных схем кредитования затрагивают все ключевые моменты. Например, проценты. С помощью относительно новой крауд-платформы потенциальные заемщики могут получить деньги для бизнеса на более выгодных условиях, чем в банках и МФО. Аналогичная ситуация с бюрократической частью – для начала плодотворного сотрудничества между заемщиком и заимодателем достаточно оформить всего несколько документов.

С помощью краудлендинговой платформы предприниматель с коммерческим предложением может получить нужную сумму от инвесторов на расширение дела и переоснащение производства, на увеличение или выкуп торговой площади, на модернизацию оборудования и освоение перспективных рыночных ниш. Быстрее и на более щадящих условиях, чем в кредитных организациях.

В то же время и сами инвесторы, физические лица со свободным капиталом, получают доступ к потенциально выгодному инструменту для вложения средств. На сайте «Город денег» уже представлены десятки проектов для инвестиций с подробным описанием условий от предпринимателей, которые нуждаются в финансировании.

Разработчики платформы отметили, что сам сервис не занимается выдачей кредитов и не финансирует никакие организации. Однако с его помощью пользователи получают доступ функциональным инструментам для взаимовыгодного сотрудничества представителей микро и малого бизнеса и лиц, потенциально заинтересованных в прибыльных инвестициях.

ООО «Город Денег»

https://townmoney.ru/