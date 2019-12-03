В Тюмени будут создавать цифровых двойников для нефтепрома

«Новые производственные технологии не совершенствуют, а принципиально меняют всю структуру производства. Именно поэтому мы хотим в регионе на базе ТюмГУ создать зеркальный инжиниринговый центр, который позволит нам, во-первых, получить от региональной промышленности пилотные проекты, во-вторых, в рамках НОЦ и при поддержке правительства области реализовать несколько таких проектов и, в-третьих, в кооперации с лидером цифровых трансформаций СПбПУ нарастить соответствующие университету и запросам региона компетенции», — прокомментировал решение ректор ТюмГУ Валерий Фальков.