В Тюмени будут создавать цифровых двойников для нефтепрома
В Тюмени завершился четвертый форум по стратегическому планированию задач нового научно-образовательного центра (Западно-Сибирского межрегионального НОЦ). В рамках мероприятия ректор ТюмГУ рассказал о проекте зеркального инжинирингового центра, который будет создавать цифровых двойников в области нефтепромышленности.
Цифровые двойники — это точные виртуальные копии технологий, продуктов и явлений, которые помогают оптимизировать производство и эксплуатацию. Они становятся переходным этапом между научной разработкой и внедрением в работу реального предприятия. В области нефтепромышленности речь идет о моделировании месторождений, спецмашин и других технологий.
«Как только начинается эксплуатация изделий (например, самолеты Superjet начинают летать в Египте), они беспрерывно сообщают информацию о себе цифровому двойнику, благодаря чему он с каждым днем становится "умнее"», — объяснил участник сессии и руководитель Центра «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого Алексей Боровков.
Сейчас цифровые двойники активно применяются в производстве автомобилей по всему миру, без них уже сложно добиться конкурентных преимуществ. Но они также востребованы в любой высокотехнологичной промышленности: атомной энергетике, авиакосмической и двигателестроительной отраслях.
Задачи по разработке двойников, востребованных местными предприятиями, возьмет на себя новый зеркальный инжиниринговый центр. Он станет частью Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), который создают власти Тюменской области, Ямала и Югры.
«Новые производственные технологии не совершенствуют, а принципиально меняют всю структуру производства. Именно поэтому мы хотим в регионе на базе ТюмГУ создать зеркальный инжиниринговый центр, который позволит нам, во-первых, получить от региональной промышленности пилотные проекты, во-вторых, в рамках НОЦ и при поддержке правительства области реализовать несколько таких проектов и, в-третьих, в кооперации с лидером цифровых трансформаций СПбПУ нарастить соответствующие университету и запросам региона компетенции», — прокомментировал решение ректор ТюмГУ Валерий Фальков.
Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ — один из 15 центров, которые должны появиться в России к 2024 году в рамках федерального национального проекта «Наука». Он объединит научные потенциалы промышленных партнеров (например, «Газпром нефти», СИБУРа, «УГМК-Стали»), российских вузов и исследовательских центров. Центр будет готовить кадры и выполнять проекты в рамках освоения Арктики, повышения эффективности добычи углеводородов, биобезопасности человека, животных и растений.