PNK group объявляет о создании PNK rental – крупнейшего в стране инвестиционного фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов

«В нашем фонде только высокотехнологичные индустриальные здания класса А+, арендаторами которых являются российские и международные компании из самых разных областей экономики. Наши инвесторы вкладывают деньги одновременно во все здания фонда в равных пропорциях. Такая диверсификация делает инвестиции в PNK rental более защищенными с точки зрения риска, — отмечает директор управляющей компании Дмитрий Пилевин, — При этом долгосрочные договоры аренды и стабильно растущий спрос на современные производственные и складские здания приносят стабильную доходность как от арендных платежей, так и от роста стоимости этих объектов».