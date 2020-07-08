PNK group объявляет о создании PNK rental – крупнейшего в стране инвестиционного фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторов

PNK group объявляет о создании PNK rental – крупнейшего в стране инвестиционного фонда индустриальной недвижимости для частных инвесторовУже на начальном этапе группа готова вложить в активы фонда промышленные здания стоимостью более 10 млрд рублей
Российский девелопер промышленных объектов PNK group объявляет об открытии инвестиционного фонда индустриальной недвижимости PNK rental, направленного на получение дохода от арендных платежей. Фонд будет формироваться из новых, уже сданных в долгосрочную аренду зданий, построенных по международным стандартам. Ежегодный прирост активов фонда может составлять более 10 млрд рублей.
«В нашем фонде только высокотехнологичные индустриальные здания класса А+, арендаторами которых являются российские и международные компании из самых разных областей экономики. Наши инвесторы вкладывают деньги одновременно во все здания фонда в равных пропорциях. Такая диверсификация делает инвестиции в PNK rental более защищенными с точки зрения риска, — отмечает директор управляющей компании Дмитрий Пилевин, — При этом долгосрочные договоры аренды и стабильно растущий спрос на современные производственные и складские здания приносят стабильную доходность как от арендных платежей, так и от роста стоимости этих объектов».
Срок инвестиций носит не обязательный, а рекомендательный характер и составляет 5 лет, при этом срок действия фонда не ограничен. Целевая доходность от аренды индустриальных зданий — 11,5% годовых. Клиентам PNK rental предложено на выбор две схемы инвестирования: с ежеквартальными выплатами полученных доходов или с их реинвестированием.
В PNK rental будут входить самые современные инвестиционно-привлекательные объекты индустриальной недвижимости, которые создает PNK group. Сам девелопер будет основным соинвестором фонда на постоянной основе и давать фонду преимущественное право на приобретение лучших объектов, уже заполненных арендаторами.
Управляющая компания не планирует создавать сеть клиентских офисов. Весь процесс работы с инвесторами организован в режиме онлайн на сайте pnkrental.ru. Минимальный размер инвестиций — 3000 рублей. Максимальный размер не ограничен. Летом 2020 года паи фонда также станут доступны на Московской бирже.
PNK group – российский девелопер промышленных объектов. Группа компаний основана в 2004 году. В портфеле PNK group 32 индустриальных парка. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства объекты общей площадью более 5 млн кв. м. У PNK group четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов здания, мощности которых позволяют строить более 1 млн кв. м индустриальной недвижимости в год.
УК «А класс капитал» с 2017 года управляет инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» с активами более 30 млрд рублей, финансирующим строительство индустриальных зданий PNK group. В апреле 2020 года УК «А класс капитал» объявила об инвестиционной стратегии PNK rental для частных инвесторов и созданной для её реализации онлайн платформе pnkrental.ru.
ООО УК «А класс капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14079-001000 от 12.08.2019, выдана Банком России, без ограничения срока действия.
Ознакомиться с подробной информацией об условиях управления активами, получить сведения об ООО УК «А класс капитал» Вы можете по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, эт. 19, пом. I, комн. 7, тел.: 8 (800) 333-76-49, в сети интернет по адресам: www.pnkrental.ru, www.aclass.capital. Информация о возможности инвестирования в паевой инвестиционный фонд указана в материале исключительно в рамках описания стратегии управления. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не является гарантией или обещанием эффективности деятельности, доходности вложений в будущем.
* PNK rental - ПНК аренда (с англ.) – маркетинговое наименование стратегии управления.
18+