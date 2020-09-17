Рустам Тарико: бесконтактные банкоматы — ступень эволюции безналичного мира

Бесконтактные банкоматы – самое очевидное решение финансовых запросов пользователей карт без физического носителя: онлайн-карт, классических банковских карт, загруженных в мобильные приложения в смартфоне. Использование цифровых карт и банкоматов с NFC выгодны банковскому сектору по ряду причин. Такие карты не застрянут в банкомате, их невозможно потерять. Так, например, это существенная экономия на достаточно трудоемких для банка операциях при инцидентах с забытой или застрявшей в банкомате картой. Решение подобных проблем требует подключения сразу нескольких подразделений – от сотрудников колл-центра до инкассации.