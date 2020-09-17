Рустам Тарико: бесконтактные банкоматы — ступень эволюции безналичного мира
Современная модель работы банков включает в себя активную поддержку перехода населения в мир безналичной оплаты, поскольку эта миграция выгодна как самим клиентам, там и финансовым организациям. Бесконтактные банкоматы – неотъемлемая часть этой эволюции. О том, как АТМ с NFC-технологиями меняют привычный мир – рассказывает основатель Банка Русский Стандарт Рустам Тарико.
Новый формат
Преимущества перехода на безналичную систему оплаты и отказ от бумажных денег, по мнению Рустама Васильевича Тарико, неоспоримы. Ее растущая популярность у россиян заставляет игроков финансовой сферы регулярно разрабатывать новые технологии, внедрять инновационные способы оплаты, подстегивающие интерес населения.
Переход в безналичное поле позволяет достигнуть практически 100-процентной прозрачности операций, что самым серьезным образом усложняет расчеты по незаконным сделкам, снижает коррупционную составляющую, увеличивает собираемость налогов. Отказ от бумажных денег значительно снижает операционные издержки банков по инкассированию и учету наличных денежных средств. Безналичные расчеты также становятся популярными за счет продвижения финансовыми компаниями своих продуктов.
Выбор населения в пользу более удобных и выгодных цифровых карт вполне ожидаем. Росту бесконтактных операций по картам способствует появление на территории Российской Федерации возможности оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), дальнейшее развитие систем электронных платежей Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Привязанные к мобильным приложениям карты становятся полноценным финансовым инструментом, предпочтение которому все чаще отдает население.
Смартфонизация заметно упрощает финансовые операции. Толстые кошельки с наличными и пластиковыми картами в сумках россиян планомерно вытесняет телефон, который решает все повседневные задачи с помощью мобильных приложений. Даже имея обычную карту, без технологии NFC, можно совершить любую бесконтактную операцию, просто загрузив ее в мобильное приложение, поскольку практически все современные телефоны имеют NFC-датчик.
Активный переход клиентов Банка Русский Стандарт Рустама Тарико на цифровое обслуживание происходит в течение последних лет. Это касается не только жителей Москвы, но и других городов России. Разумеется, ограничения, вызванные непростой эпидемиологической ситуацией, только укрепили эту тенденцию. Число пользователей Интернет- и Мобильного банка финансовой организации за весну выросло на 16% в сравнении с 2019 годом. Общая сумма операций увеличилась на 20%, а количество транзакций — на 33%.
Растет число всевозможных платежных аксессуаров – от смарт-часов до браслетов и колец с NFC-технологиями. Карта в ее классическом виде медленно, но верно утрачивает свою актуальность. Мобильный банкинг, переводы по номеру телефона между картами, электронные платежные сервисы – все это стало частью нашей жизни. К примеру, онлайн-карту Банка Русский Стандарт «Банк в кармане Digital» достаточно лишь скачать в приложение банка и не перегружать свой кошелек лишним куском пластика.
В чем сила?
Аналитики Банка Русский Стандарт предпринимателя Рустама Тарико отмечают, что каждая пятая операция по банковским картам — бесконтактная. Современное население привычно оплачивает покупки в магазинах, совершив лишь одно касание терминала на кассе – с помощью QR-кода, карты, или устройства с NFC.
Особенность функционала бесконтактного банкомата в том, что операции в нем можно совершать всеми существующими на сегодня способами: пластиковыми картами с NFC-возможностями и без, digital-картами, а также картами, загруженными в системы электронных платежей.
Что касается карт без физического носителя, то их популяризация – это как минимум экономия для банковского сектора на производстве пластиковых карт. А отсутствие в эволюционной цепочке банкоматов с NFC будет попросту тормозить выгодный процесс перехода населения на безналичную оплату. Такие банкоматы становятся неотъемлемой частью грамотной экосистемы по успешному сопровождению цифровой карты.
По данным анализа эквайринговой сети Банка Русский Стандарт, в 2019 году доля оплат на кассе мобильным устройством составила 17% от общего объема бесконтактных операций, а в 2018-м этот показатель был всего 13%. В первые три месяца 2020 года доля оплат покупок смартфоном достигла уже 21%. Средний чек операции — 1241 руб.
Скорость роста аудитории, которая предпочитает использовать смартфоны при пользовании бесконтактными банкоматами, согласно статистике банка – в среднем 25% в месяц. Эти перемены в платежном поведении населения не могут оставаться незамеченными. Популяризация банкоматов, сочетающих в себе классические и бесконтактные функции, и их повсеместное применение позволит игрокам банковского рынка охватить 100% всей аудитории – как пользующейся NFC-технологиями, так и предпочитающей пластиковую карту.
Бесконтактные банкоматы – самое очевидное решение финансовых запросов пользователей карт без физического носителя: онлайн-карт, классических банковских карт, загруженных в мобильные приложения в смартфоне. Использование цифровых карт и банкоматов с NFC выгодны банковскому сектору по ряду причин. Такие карты не застрянут в банкомате, их невозможно потерять. Так, например, это существенная экономия на достаточно трудоемких для банка операциях при инцидентах с забытой или застрявшей в банкомате картой. Решение подобных проблем требует подключения сразу нескольких подразделений – от сотрудников колл-центра до инкассации.
Бесконтактные платежи просты и безопасны в использовании. Как только NFC-датчик соединится с ридером банкомата, пользователю откроется та же самая информация, которая бы была доступна с картой. Для банкомата нет никакой разницы, пользуется ли клиент картой или смартфоном. Информация также надежно защищена.
Год назад Банк Русский Стандарт оборудовал свою АТМ-сеть бесконтактными банкоматами. Во всех отделениях самообслуживания финансовой организации круглосуточно работают устройства с NFC. Они помогают воспользоваться абсолютно любыми банковскими услугами.
Только факты
По наблюдениям специалистов Банка Русский Стандарт Рустама Тарико, спрос на внесение наличных в банкоматы выше, чем на снятие. Логичным продолжением этой тенденции стал ответ финансового рынка: в России на 6% больше банкоматов с функцией приема купюр, чем снятия. Это доказывают и данные финансовой организации: за первое полугодие 2020 года соотношение операций по внесению наличных к снятию составило 77% к 23%.
В минувшем полугодии в бесконтактные банкоматы вносили деньги на сумму в среднем 9 584 руб., которая выросла на 12% по сравнению с тем же периодом 2019 года. А снимали же в среднем 22 771 руб. (рост здесь также составил 12%).
В шорт-лист самых популярных операций клиентов в бесконтактных банкоматах входят следующие сервисы:
1. запрос баланса карты;
2. снятие наличных;
3. внесение наличных;
4. переводы.
Сегодня жители России больше используют банкомат исключительно для снятия наличных. По данным статистики от Банка Русский Стандарт Рустама Тарико, многие клиенты охотно оплачивают счета при помощи АТМ. Интерес к подобным услугам растет и банки оборудуют свои сети банкоматами с возможностью оплаты услуг. За последние полтора года количество банкоматов, принимающих наличные, выросло в среднем по стране на 3%, а проникновение — на 1%. На сегодняшний день доля таких банкоматов составляет почти 97% от парка АТМ всех банков России.
Многие годы лидеры по общему объему бесконтактных операций в АТМ-сети Банка Русский Стандарт — Санкт-Петербург и Москва. Однако технологии NFC успешно осваивают и регионы. Растет финансовая грамотность жителей всей России. Так, бесконтактные банкоматы особенно популярны в Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Статисты Банка Русский Стандарт подсчитали и лидеров по операциям с мобильных устройств в бесконтактных банкоматах в зависимости от количества операций на одно устройство. Ими стали Пятигорск, Сочи и Уфа.
Последние несколько лет банки больше сконцентрированы на развитии действующих АТМ, а не на расширении сети, как это было ранее. Финансовые организации внедряют дополнительные опции, и появление на банкоматах бесконтактных модулей — одна из важнейших частей работы всей этой системы.