Рейтинг матрасов — «Аскона» и «Орматек»

Обычно с марта по май на рынке матрасов наблюдается снижение покупательской активности по причине трат на дорогие покупки, которые потребители сделали во время праздников. Этой весной пандемия существенно скорректировала ситуацию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста продаж были выше ожидаемых на 40% — сообщают аналитики гипермаркета товаров для сна «Матрас.ру».