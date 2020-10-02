Рейтинг матрасов — «Аскона» и «Орматек»На фоне мировой пандемии коронавируса матрасы «Аскона» и «Орматек» продолжают пользоваться рекордным спросом
С началом эпидемии и введения ограничительных мер закрылись более 1000 салонов «Асконы» и более 600 салонов «Орматек». При этом спрос на продукцию не упал, как могли того ожидать эксперты. Покупатели товаров для сна стали активно приобретать понравившиеся изделия у официальных дилеров в интернете.
Обычно с марта по май на рынке матрасов наблюдается снижение покупательской активности по причине трат на дорогие покупки, которые потребители сделали во время праздников. Этой весной пандемия существенно скорректировала ситуацию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста продаж были выше ожидаемых на 40% — сообщают аналитики гипермаркета товаров для сна «Матрас.ру».
В июне-июле интернет-магазины почувствовали незначительный отток клиентов. Отрицательную динамику можно объяснить активным восстановлением спроса на товары в розничном сегменте после снятия ограничительных мер.
Несмотря на незначительное падения спроса у официальных дилеров на продукцию Askona и Ormatek, в конце лета и в сентябре количество продаж остается высоким. Данную ситуацию можно объяснить сезонным повышением активности потребителей — покупатели возвращаются домой после окончания отпусков и обустраивают спальные места для себя и детей перед новым учебным годом.
Аналитики гипермаркета подготовили подборку изделий, которая покажет, какие матрасы чаще всего выбирают покупатели Москвы.
Топ-10 ортопедических матрасов «Орматек» и «Аскона»
Askona. Terapia Cardio New, Victory, Fitness Arena, Terapia Pulse New, HomeSleep Base.
Ormatek. Ranch, «Баланс», Family Plus, Roll Up, Optima Hard EVS.
Исходя из данных рейтинга, можно сделать вывод — пользователи склонны покупать пружинные модели, хотя беспружинный матрас по качеству не уступает аналогу на базе из стальной конструкции.
Преимущественно клиенты останавливают выбор на изделиях средней жесткости с комбинированными наполнителями — искусственными и натуральными. Пользователи склонны приобретать изделия с высокой допустимой нагрузкой на спальное место — до 140 кг, и высотой — 20-24 см. У большинства моделей хорошие хлопковые чехлы.
Цены на товары колеблются в диапазоне от 12 000 р. до 40 000 р. за размер 80х190 см. Судя по стоимости изделий, покупатели предпочитают вкладываться в комфорт на фоне непростой экономической ситуации.
В статье Askona vs Ormatek можно ознакомиться с подробным разбором рейтинга матрасов по качеству и определиться, какой матрас лучше купить в конкретном случае. Материал поможет разобраться в отзывах на продукцию и ответит на вопрос — как правильно подбирать основание кровати.