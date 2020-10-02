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Рейтинг матрасов — «Аскона» и «Орматек»

На фоне мировой пандемии коронавируса матрасы «Аскона» и «Орматек» продолжают пользоваться рекордным спросом

С началом эпидемии и введения ограничительных мер закрылись более 1000 салонов «Асконы» и более 600 салонов «Орматек». При этом спрос на продукцию не упал, как могли того ожидать эксперты. Покупатели товаров для сна стали активно приобретать понравившиеся изделия у официальных дилеров в интернете.

Обычно с марта по май на рынке матрасов наблюдается снижение покупательской активности по причине трат на дорогие покупки, которые потребители сделали во время праздников. Этой весной пандемия существенно скорректировала ситуацию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста продаж были выше ожидаемых на 40% — сообщают аналитики гипермаркета товаров для сна «Матрас.ру».

В июне-июле интернет-магазины почувствовали незначительный отток клиентов. Отрицательную динамику можно объяснить активным восстановлением спроса на товары в розничном сегменте после снятия ограничительных мер.

Несмотря на незначительное падения спроса у официальных дилеров на продукцию Askona и Ormatek, в конце лета и в сентябре количество продаж остается высоким. Данную ситуацию можно объяснить сезонным повышением активности потребителей — покупатели возвращаются домой после окончания отпусков и обустраивают спальные места для себя и детей перед новым учебным годом.

Аналитики гипермаркета подготовили подборку изделий, которая покажет, какие матрасы чаще всего выбирают покупатели Москвы. 

Топ-10 ортопедических матрасов «Орматек» и «Аскона»

Askona. Terapia Cardio New, Victory, Fitness Arena, Terapia Pulse New, HomeSleep Base.

Ormatek. Ranch, «Баланс», Family Plus, Roll Up, Optima Hard EVS.

Исходя из данных рейтинга, можно сделать вывод — пользователи склонны покупать пружинные модели, хотя беспружинный матрас по качеству не уступает аналогу на базе из стальной конструкции.

Преимущественно клиенты останавливают выбор на изделиях средней жесткости с комбинированными наполнителями — искусственными и натуральными. Пользователи склонны приобретать изделия с высокой допустимой нагрузкой на спальное место — до 140 кг, и высотой — 20-24 см. У большинства моделей хорошие хлопковые чехлы.

Цены на товары колеблются в диапазоне от 12 000 р. до 40 000 р. за размер 80х190 см. Судя по стоимости изделий, покупатели предпочитают вкладываться в комфорт на фоне непростой экономической ситуации.

В статье Askona vs Ormatek можно ознакомиться с подробным разбором рейтинга матрасов по качеству и определиться, какой матрас лучше купить в конкретном случае. Материал поможет разобраться в отзывах на продукцию и ответит на вопрос — как правильно подбирать основание кровати.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных