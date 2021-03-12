Экономику не пускают в цикл: юридический ступор блокирует переработчиков макулатуры

Предвидя сырьевой голод, участники рынка обратились в Минпромторг, а потом и в Минэкономразвития за поддержкой: с просьбой хотя бы временно, на 1 год упростить процедуру ввоза макулатуры из стран ЕС, где цена на макулатуру вдвое ниже российских значений, и отменить ввозную пошлину в 5%. Кстати, аналогичные шаги были предприняты в отношении металлолома, ввозимого в Россию по уведомительной системе из стран Европы. Указанные меры позволили бы загрузить свободные мощности рынка, который сегодня перерабатывает порядка 4 млн тонн при возможности переработки более пяти с половиной миллионов тонн в год. Ввоз сырья означал бы не только загрузку предприятий, но и дополнительные налоги и добавленную стоимость, которая оставалась бы внутри страны.