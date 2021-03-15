Притягательные сроки: в Петербурге вырос спрос на дома высокой стадии готовности
Приобретение жилья в новостройке – это всегда немного «покупка мечты», ведь покупатель не может увидеть полностью готовую квартиру до заключения договора. В этом случае дом на высокой стадии готовности – дополнительное преимущество объекта. В полностью построенных домах, где ведутся внутренние работы и отделка помещений, уже можно оценить и вид из окна, и габариты будущей квартиры.
Вектор спроса смещается к готовому жилью
В Санкт-Петербурге за 2020 год на первичном рынке недвижимости класса масс-маркет значительно выросла доля объектов на высокой стадии готовности, а также сданных в эксплуатацию. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», каждая вторая квартира (47%), приобретенная в прошлом году, расположена именно в таких ЖК. В 2019 году их доля в структуре спроса составляла только 37%.
Не отстает от масс-маркета и жилье бизнес-класса. В этом сегменте доля проданных объектов с высокой степенью готовности и сданных в эксплуатацию выросла до 64%. Год назад такие квартиры предпочитали 56,8% покупателей.
Объемы недвижимости, реализуемой на стадии котлована, наоборот, снижаются. В масс-маркете в структуре спроса доля таких объектов упала за год с 31% до 22%, в бизнес-классе еще больше – с 30% до 11%.
«Такая динамика спроса связана, в том числе, с сокращением объема предложения на рынке и снижением темпов вывода новых объектов. Также за этот период выросла строительная готовность наиболее популярных жилых комплексов», — комментирует руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева.
Застройщики меняют правила
Значительное влияние на рынок первичной недвижимость оказал переход на эскроу-счета. За год доля проектов, реализуемых по данной схеме, выросла в 2,5 раза и на конец 2020 года составляла 39% предложения. С каждым годом число таких проектов будет увеличиваться, а значит, изменятся и стратегии продаж.
Уже сегодня ряд застройщиков постепенно отказывается от реализации значительного объема квартир по относительно низким ценам на старте и планируют продажи равномерными темпами, но по более высокой цене. Таким образом застройщики получают возможность сохранить предложение и на высоких стадиях готовности, корректируя темпы и объемы вывода объектов на рынок, исходя из ситуации в отрасли и собственной политики.
Поселиться в центре – уже в этом году
Приобрести квартиру в доме высокой степени готовности недалеко от центра Санкт-Петербурга – двойная удача, ведь число новостроек в таких локациях невелико. Одним из таких проектов является жилой комплекс бизнес-класса «Притяжение» от Setl Group, который будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2021 года. В составе проекта – семь корпусов по 9 этажей. Спокойные цвета, отделка современными материалами, эффектная вечерняя подсветка подчеркивают высокий статус объекта.
Жилой комплекс «Притяжение» отличается выигрышным расположением. Он возводится вдоль улицы Александра Матросова, между Выборгской набережной и Большим Сампсониевским проспектом, всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Лесная». Столько же времени займет поездка до центра города или до парков Крестовского и Елагина острова, до развязки ЗСД можно добраться за 6 минут.
Доступ на территорию осуществляется через три входные группы, в каждой из них предусмотрены зона ресепшн, лобби для отдыха или встречи гостей. Входы в парадные оборудованы видеодомофонами. Закрытая территория комплекса находится под круглосуточной охраной. Дворы будут полностью свободны от машин: здесь расположатся детские и спортивные площадки, зоны с навесами для отдыха и игры в настольный теннис. В центре жилого комплекса запланирована пешеходная аллея, оформленная ландшафтными дизайнерами. Для автомобилей предусмотрены отапливаемые подземные паркинги.
Жилой комплекс «Притяжение» может похвастаться и необычными планировками. Вдоль улицы Александра Матросова расположатся квартиры с эркерами, на верхних этажах – с панорамными окнами и террасами, откуда открывается прекрасный вид на Неву и Ботанический сад.
Эксклюзивный продавец ЖК «Притяжение» – компания «Петербургская Недвижимость».
ЖК «Притяжение»: СПб, Большой Сампсониевский пр., кадастровый номер ЗУ 78:36:0005016:1309. Застройщик ООО «ИТТ». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф). Фактические элементы благоустройства, ландшафта территории, а также внешний вид фасада могут отличаться от изображённых. С проектной документацией можно ознакомиться в установленном законом порядке. Характеристики передаваемой квартиры указаны в Договоре. Срок ввода в эксплуатацию объекта согласно графику строительных работ. Стандарты отделки на сайте www.setlgroup.ru. Подробности предложения по тел. +7 (812) 33-55555.
Фото предоставлены компанией «Петербургская Недвижимость»