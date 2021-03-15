Притягательные сроки: в Петербурге вырос спрос на дома высокой стадии готовности

Доступ на территорию осуществляется через три входные группы, в каждой из них предусмотрены зона ресепшн, лобби для отдыха или встречи гостей. Входы в парадные оборудованы видеодомофонами. Закрытая территория комплекса находится под круглосуточной охраной. Дворы будут полностью свободны от машин: здесь расположатся детские и спортивные площадки, зоны с навесами для отдыха и игры в настольный теннис. В центре жилого комплекса запланирована пешеходная аллея, оформленная ландшафтными дизайнерами. Для автомобилей предусмотрены отапливаемые подземные паркинги.