Триколор: Российский рынок онлайн-кинотеатров стал красным океаном

Крайне важно, чтобы задачи, касающиеся развития российского телекома, создавались с учетом интересов всех участников рынка. В данный момент в Минцифре формируется Концепция развития телерадиовещания. Это документ, который будет определять политику и правила работы всей отрасли телерадиовещания. По нашей информации, проект концепции активно обсуждается с вещателями, в то время как операторы вещания, также являющиеся неотъемлемой частью отрасли, к сожалению, в этом диалоге не участвуют. Свои предложения и замечания по данному документу игроки рынка оформили и направили в адрес Минцифры и в профильный комитет Госдумы, возглавляемый Александром Хинштейном. На просьбу провести открытое обсуждение текста законопроекта со всеми участниками отрасли ответа не было. В конце прошлого года обращались к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой подключить нас к проработке документа. Ответ также не получили. Концепция по-прежнему разрабатывается в закрытом режиме, что вызывает опасения. Тем не менее мы надеемся, что позиция бизнес-сообщества все же будет учтена.