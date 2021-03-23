Триколор: Российский рынок онлайн-кинотеатров стал красным океаном

Триколор: Российский рынок онлайн-кинотеатров стал красным океаномНо оператор намерен бороться за свою долю на рынке
Заместитель генерального директора по стратегии и развитию Триколора Андрей Нестеров рассказал о планах по продвижению собственных онлайн-сервисов и обострившейся конкуренции за зрителя
Цифровизация эфирного вещания не оказала влияния на бизнес Триколора
В 2020 году завершился важный этап на рынке российского телекома — переход российского зрителя на цифровой формат телевещания. По данным Минцифры, охват бесплатного цифрового эфирного ТВ в России достиг 70 млн человек. Триколор всегда работал в цифровом формате вещания, прямого влияния на наш бизнес этот процесс не оказал. Однако мы понимаем, что клиенты, которые на старте кампании всеобщего цифрового вещания решили смотреть только 20 бесплатных ТВ-каналов, уже завтра перейдут к нам, так как потребительская привычка к хорошему не уходит бесследно. Триколор сейчас транслирует 260 каналов, включая HD-каналы и самый большой в России пакет из девяти каналов формата Ultra HD.
При этом важно отметить, что модель потребления существенно меняется: аналитики фиксируют растущий интерес к комбинированному формату просмотра — на ТВ и онлайн. Современный зритель выбирает контент и смотрит на любом устройстве. Поэтому в ближайшие сезоны наиболее примечательным станет тренд на слияние ТВ-контента и так называемого видео по запросу — Video on Demand.
Зритель приходит за контентом, и его нужно предоставить на всех устройствах
За 16 лет мы добились лидерских позиций в сегменте спутникового ТВ, задача сегодняшнего дня — победить в борьбе за онлайн-зрителя. Сегодня мы держим удар за счет пакетного решения, предлагая спутниковые ТВ-каналы, в том числе в формате Ultra HD, стриминги (потоковое онлайн-вещание) в ОТТ, библиотеку контента SVOD — все за 2500 рублей в год. У клиентов есть возможность покупки или проката фильмов вне основной подписки по модели TVOD. Триколор сформировал самый демократичный ценник для потребителя и показал, что подписная модель является прогрессивной. Задача номер один — создать оптимальное контентное предложение на всех площадках.
Для поколения Z платить за контент — это норма
В последние три года мы развиваем ОТТ-платформу, позволяющую смотреть наши каналы в интернете. Онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» — относительно новый продукт в нашей экосистеме. Библиотека онлайн-кинотеатра насчитывает порядка 200 каналов и 10 тысяч единиц контента, в том числе от крупнейших мейджоров. И мы находимся в активной стадии по наращиванию контентной базы.
У нас есть все шансы стать одним из лидеров на рынке онлайн-кинотеатров. Да, мы понимаем, что за последние несколько лет этот рынок стал красным океаном. Триколор вышел на него, когда здесь уже были сильные игроки. Но к нашему бренду есть высокое доверие. Мы предоставили возможность более 12 млн клиентов, а это 40 млн зрителей, смотреть передачи и фильмы в нашем онлайн-кинотеатре в рамках подписки на пакеты спутниковых каналов. И что важно, у клиента Триколора сформирована привычка платить за контент в рамках годовой подписки.
На рынке спутникового ТВ не ожидается скачка, возможен только сдержанный поступательный прирост на 2–3 %. Здесь Триколор на первом месте, тогда как рынок онлайн-видеосервисов — ниша, где победитель пока не определен.
В целом режим одного окна, вовлеченность в экосистему своего оператора с удобным интерфейсом управления и системой рекомендаций, система скидок и бонусов — все это стимулирует остаться внутри легального рынка видео. Особенно активно в этот процесс включаются молодые люди: для поколения Z платить за контент — это норма. Но статистика от надзорных органов о количестве лиц, нарушивших авторские права, наглядно демонстрирует, что проблема не теряет своей актуальности. Причем закон достаточно сурово подходит к нарушителям: это не только штрафы, но и реальные сроки.
У нас есть все шансы стать одним из лидеров на рынке онлайн-кинотеатров. Да, мы понимаем, что этот рынок за последние несколько лет стал «кровавым океаном». Триколор вышел на него, когда здесь уже были сильные игроки. Но у нас есть высокое доверие к бренду. Мы обеспечили возможность для более 12 млн клиентов ‒ а это 40 млн зрителей ‒ смотреть передачи и фильмы в нашем онлайн-кинотеатре в рамках подписки на спутниковые каналы. И, что важно, у клиента Триколора сформирована привычка платить за контент в рамках годовой подписки.
Зритель выбирает кино и спорт
Сериальная лихорадка захватила мир всерьез и надолго, поэтому киносериальные проекты сохранят приоритет в ближайшие несколько сезонов. За прокатными правами операторы выстраиваются в очередь. Кто-то пытается создавать собственный контент, но это колоссальные инвестиции и высокие риски. Пока мы создаем собственные ТВ-каналы как для спутникового вещания, так и для нашей ОТТ-платформы, работаем с международными студиями, например Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, Warner Brothers, Lionsgate, New Regency. Стабильно высокие показатели телесмотрения наблюдаются у советского кино, особенно во время новогодних и весенних праздников.
Также в нашем онлайн-проекте «Большой эфир» в начале пандемии впервые в истории в прямом эфире состоялась мировая премьера спектакля «Маузер» из Александринки.
Кроме того, активно развивается спортивное вещание: зритель внимательно следит за событиями, безусловный приоритет принадлежит трансляциям матчей и соревнований, особенно прямым эфирам. Триколор в начале марта представил блок собственных каналов, нацеленный на поддержку российского спорта. В него вошли каналы «Спортивный», «Хоккейный» и «Футбольный» и пул уникальных цифровых сервисов в проекте «Большой эфир», предназначенных для прямых трансляций спортивных событий.
Шорт-лист для Минцифры
Триколор подавал заявку на включение в реестр аудиовизуальных сервисов, обязательных для предустановки на мобильные устройства, ТВ и компьютеры. Требования по предустановке аудиовизуальных сервисов Минцифры сформировало впервые в конце 2020 года, и это пилотный проект как для бизнеса, так и для регулятора. В нынешнем году нам не удалось войти в реестр. Но список обязательных приложений будет обновляться ежегодно, и мы планируем участвовать в заявочной кампании в дальнейшем. На наш взгляд, конкурентным преимуществом Триколора являются, во-первых, отечественное программное обеспечение и оборудование, используемое оператором, во-вторых, клиентская база из 40 миллионов зрителей, и, наконец, признание Роспатентом бренда «Триколор» общеизвестным, что подтверждает статус народного оператора. Напомню, что на январь 2021 года в России насчитывалось порядка 800 тысяч товарных знаков, из которых общеизвестными являлись всего 223.
Крайне важно, чтобы задачи, касающиеся развития российского телекома, создавались с учетом интересов всех участников рынка. В данный момент в Минцифре формируется Концепция развития телерадиовещания. Это документ, который будет определять политику и правила работы всей отрасли телерадиовещания. По нашей информации, проект концепции активно обсуждается с вещателями, в то время как операторы вещания, также являющиеся неотъемлемой частью отрасли, к сожалению, в этом диалоге не участвуют. Свои предложения и замечания по данному документу игроки рынка оформили и направили в адрес Минцифры и в профильный комитет Госдумы, возглавляемый Александром Хинштейном. На просьбу провести открытое обсуждение текста законопроекта со всеми участниками отрасли ответа не было. В конце прошлого года обращались к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с просьбой подключить нас к проработке документа. Ответ также не получили. Концепция по-прежнему разрабатывается в закрытом режиме, что вызывает опасения. Тем не менее мы надеемся, что позиция бизнес-сообщества все же будет учтена.
Выбор между «трубой» и экосистемой мы сделали
Триколор в последний год особенно активно развивался как экосистема, куда, помимо спутникового и онлайн-телевидения, входят спутниковый интернет и интернет вещей: система «Триколор Умный дом» и сервис видеонаблюдения. Также мы внедряем программу лояльности в цифровом формате — скидки и акции от партнеров. В прошлом году мы совместно с ключевыми участниками страхового рынка запустили программу страхования от COVID-19 и других возможных неприятностей. Все, что сопрягается с этими якорными продуктами, имеет развлекательную направленность и существует в цифровом формате, например, кино, видеосервисы, электронные и аудиокниги, мы готовы рассмотреть как перспективные направления.