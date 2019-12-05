Судьи хотят наказывать СМИ за давление на них и «тенденциозные публикации»

Судьям нужна защита от «тенденциозных публикаций», следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 гг., который обсуждает на этой неделе Совет судей («Ведомости» с ним ознакомились). Среди предлагаемых мер защиты – разработка нормативного акта о специальных правилах освещения в СМИ деятельности судов, внедрение «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти в СМИ, пресечения злоупотреблений со стороны отдельных представителей СМИ» (нужен специальный акт о порядке и способах реагирования на заведомо недостоверную информацию, считают судьи), а также введение ответственности для СМИ и журналистов за давление на суд и «лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».