Судьи требуют наказания за «скандализацию правосудия»
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Председатель Совета судей Виктор Момотов предложил ввести ответственность за «скандализацию правосудия» – на случай, когда участники процесса пытаются оказать давление на суд, манипулируя общественным мнением. Об этом он заявил на заседании дискуссионного Клуба Замятнина в среду. Момотов напомнил, что в англосаксонской правовой системе под скандализацией понимается любое действие или опубликованная информация, рассчитанные на то, чтобы повлиять на решение судьи, «особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности». Во Франции за подобные действия полагается заключение до шести месяцев и штраф в размере 7500 евро, а в Англии ответственность за неуважение к суду выражается в тюремном заключении на срок до месяца и штрафе в размере 2500 фунтов. При этом привлечение к ответственности за скандализацию правосудия осуществляется в упрощенном порядке по решению самого суда. Именно этого не хватает российским судьям.
В России закон в случае проявления неуважения к правосудию со стороны участников судебного разбирательства предусматривает разные меры воздействия: от штрафа и удаления из зала суда до уголовной ответственности, напомнил Момотов. Но суды продолжают ощущать себя «практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными СМИ», жалуется он и предлагает подключиться к инициативам по установлению административной ответственности за неуважение к институтам власти. Речь идет о норме, которая позволяла бы сразу, в судебном процессе, вынести определение о привлечении к ответственности лица, которое недобросовестно пользуется своими правами, объяснил он «Ведомостям». Инициативу Совет судей планирует вынести на обсуждение общественности.
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