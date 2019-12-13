Кассационный суд отметил плохую работу московских судей

«В адрес председателя Московского городского суда О. А. Егоровой судебной коллегией Второго кассационного суда общей юрисдикции вынесено частное определение, в котором поставлен вопрос о принятии ею мер, направленных на предупреждение нарушений закона при рассмотрении судами города Москвы вопросов, связанных с ограничением конституционного права на свободу и личную неприкосновенность», – говорится в сообщении Второго кассационного суда.