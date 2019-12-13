Кассационный суд отметил плохую работу московских судей
От председателя Мосгорсуда Егоровой ждут мер по предотвращению «конвейерных арестов»
«В адрес председателя Московского городского суда О. А. Егоровой судебной коллегией Второго кассационного суда общей юрисдикции вынесено частное определение, в котором поставлен вопрос о принятии ею мер, направленных на предупреждение нарушений закона при рассмотрении судами города Москвы вопросов, связанных с ограничением конституционного права на свободу и личную неприкосновенность», – говорится в сообщении Второго кассационного суда.
Новые окружные апелляционные и кассационные суды созданы недавно в ходе судебной реформы. Они начали рассматривать дела с 2 октября. Отсутствие административной привязки к регионам должно обеспечить независимость и самостоятельность новых инстанций при пересмотре судебных актов, обещали авторы реформы.
Суть дела
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