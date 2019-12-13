Общество

Кассационный суд отметил плохую работу московских судей

От председателя Мосгорсуда Егоровой ждут мер по предотвращению «конвейерных арестов»
Анастасия Корня
Ольга Егорова в здании Московского городского суда /Денис Гришкин / РИА Новости

«В адрес председателя Московского городского суда О. А. Егоровой судебной коллегией Второго кассационного суда общей юрисдикции вынесено частное определение, в котором поставлен вопрос о принятии ею мер, направленных на предупреждение нарушений закона при рассмотрении судами города Москвы вопросов, связанных с ограничением конституционного права на свободу и личную неприкосновенность», – говорится в сообщении Второго кассационного суда.

Новые окружные апелляционные и кассационные суды созданы недавно в ходе судебной реформы. Они начали рассматривать дела с 2 октября. Отсутствие административной привязки к регионам должно обеспечить независимость и самостоятельность новых инстанций при пересмотре судебных актов, обещали авторы реформы.

Суть дела

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