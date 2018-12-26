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Председатель Мосгорсуда заявила о разучившихся собирать доказательства следователях

Следователи разучились собирать и анализировать доказательства, заявила в интервью «Интерфаксу» председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

На просьбу подвести итоги после того, как с 1 июня районные суды начали рассматривать дела с участием присяжных, она отметила, что каждый вердикт за первые полгода — оправдательный, причем в четырех случаях из шести присяжные были единодушны в своем решении о невиновности.

«О чем это говорит? — добавила она. — Безусловно, о сильной работе стороны защиты, но и низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства».

По ее словам, присяжные — «это простые люди, которые далеко от юриспруденции, они принимают решение сердцем, исходя из того, что увидели в судебном заседании».

В 2016 г. президент России Владимир Путин предложил внести в законодательство изменения, по которым в районном суде обвиняемые в убийстве, пиратстве, посягательстве на жизнь полицейского могут попросить, чтобы дело рассмотрела коллегия присяжных. До этого подобная возможность распространялась только на суды субъектов России. 1 июня этого года поправки вступили в силу.

В феврале 2018 г. генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу следственных органов, в частности заявил о «деградации следователя». В тот же день председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая в Петербурга с лекцией перед студентами академии СКР и кадетами, заявил, что «модель работы» возглавляемого им ведомства — «одна из лучших в мире».