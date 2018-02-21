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Генпрокурор Чайка объявил о деградации следственных органов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка на совещании о защите инвесторов в Туле резко раскритиковал работу следственных органов и их профессиональный уровень. «К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права – это космос», – заявил Чайка.

По его словам, «если еще 20 лет назад, 25 [лет назад] следователь и преступник – это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто: СИЗО и особый порядок рассмотрения». «Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя. Он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров», – пояснил генпрокурор.

Он напомнил, что впервые на коллегии Генпрокуратуры 15 февраля «президент России дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают». «Я думаю, что этот процесс пойдет в нужном направлении», – подчеркнул Чайка. Путин тогда попросил Генпрокуратуру «существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях", а также проверять ситуации с немотивированными или "заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса".

Ранее на совещании Чайка раскритиковал работу прокуроров субъектов Федерации. «К ответственности в основном привлекаются должностные лица государственных контролирующих органов, а оценка действиям сотрудников правоохранительных органов дается крайне редко. Таким образом, многие прокуроры не принимают необходимых мер для выполнения указания Генерального прокурора об усилении надзора по защите бизнесменов от незаконного уголовного преследования», – сказал Чайка.