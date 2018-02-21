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Генпрокурор Чайка объявил о деградации следственных органов

Интерфакс
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Генеральный прокурор России Юрий Чайка на совещании о защите инвесторов в Туле резко раскритиковал работу следственных органов и их профессиональный уровень. «К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права – это космос», – заявил Чайка.

По его словам, «если еще 20 лет назад, 25 [лет назад] следователь и преступник – это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто: СИЗО и особый порядок рассмотрения». «Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя. Он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров», – пояснил генпрокурор.

Он напомнил, что впервые на коллегии Генпрокуратуры 15 февраля «президент России дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают». «Я думаю, что этот процесс пойдет в нужном направлении», – подчеркнул Чайка. Путин тогда попросил Генпрокуратуру «существенно усилить надзор за следствием, причем на всех его уровнях", а также проверять ситуации с немотивированными или "заказными уголовными преследованиями в отношении бизнеса".

Ранее на совещании Чайка раскритиковал работу прокуроров субъектов Федерации. «К ответственности в основном привлекаются должностные лица государственных контролирующих органов, а оценка действиям сотрудников правоохранительных органов дается крайне редко. Таким образом, многие прокуроры не принимают необходимых мер для выполнения указания Генерального прокурора об усилении надзора по защите бизнесменов от незаконного уголовного преследования», – сказал Чайка.

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«Коммерсантъ» узнал о специфике предвыборного послания Путина

Ведомости
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Предвыборное послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 1 марта, впервые будет «охватывать шестилетний период». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. До сих пор в послании парламентариям президент формулировал тезисы работы на ближайший год.

Поменяться может и место действия. Вместо Георгиевского зала Кремля послание может быть оглашено в Большом Манеже. Это должно подчеркнуть, что оно адресовано «всему гражданскому обществу, а не только «пиджакам»», пояснил идею кремлевских политтехнологов собеседник издания. Помимо традиционной аудитории – законодателей, членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генпрокурора, председателя Центризбиркома, главы Счетной палаты, членов Госсовета, глав основных конфессий и представителей Общественной палаты России – в этот раз среди приглашенных могут оказаться доверенные лица Путина как кандидата в президенты. Впрочем, в зале они будут присутствовать в другом качестве – как члены Общественной палаты или общественные деятели, поскольку послание «носит конституционный характер». В штабе уточнили, что послание – это «рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата».

Последний раз Путин выступал с обращением к Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. Таким образом, это первый раз, когда нарушается «ежегодный» статус обращений, прописанный в Конституции. Впрочем, санкций за это Основной закон не предполагает.

Первоначально послание намечалось на конец ноября – начало декабря, когда президент традиционно дает большую пресс-конференцию. Его перенос был продиктован предвыборной логикой.

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Авто
Новости

Daimler начал поставки предсерийных электрических тяжелых грузовиков

Ведомости
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Грузовое подразделение Daimler отправляет в пробную эксплуатацию потребителям первые электрические тяжелые грузовики Mercedes-Benz eActros, сообщила компания. Десять машин полной массой 18 или 25 т получат несколько немецких компаний для применения в реальных условиях, для оценки экономической эффективности и удобства использования. Грузовики оснащены тремя электромоторами и литий-ионной батареей 240 кВтч, которые позволяют машинам проезжать без подзарядки до 200 км с номинальной нагрузкой. Пробная эксплуатация продлится до середины 2020 г., серийное производство eActros может начаться в 2021 г., сообщила компания.

В октябре японская «дочка» Daimler, компания Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) представила первый в мире полностью электрический «дальнобойный» тягач - 23-тонный электрогрузовик E-Fuso Vision One, который способен проехать до 350 км без подзарядки и перевозить до 11 т груза. Cерийное производство E-Fuso Vision One должно начаться в течение четырех лет, объевила компания.

Daimler, уже выпускающая легкие и средние электрогрузовики, соревнуется в сегменте тяжелой техники с американской Tesla Motors, которая показала в ноябре 2017 г. прототип седельного тягача Semi с запасом хода до 805 км. Tesla обещает выпустить серийный тягач в 2019 г

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Политика
Новости

Президент Сербии рассказал о письме Путину

Ведомости
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Президент Сербии Александр Вучич передал письмо президенту России Владимиру Путину. Послание сербский президент передал во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Белграде. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это письмо с благодарностью за то, что президент сделал для развития отношений с Сербией, отметил Вучич. «Надеюсь, что в будущем мы сделаем еще больше», – добавил он. По его словам, торгово-экономические отношения между двумя странами хорошо развиваются.

Ранее сегодня Лавров заявил, что Москва не останется в стороне и готова быть посредником в переговорах между Сербией и косовскими албанцами. Кроме того, он отметил, что американцы никого не приглашают на свою базу в Косово: «Поступают сведения о том, что непонятно чем там занимаются американские коллеги. Но они не приглашают никого ее посетить».

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Стиль жизни
Новости

Керлингист Крушельницкий должен будет отдать медаль Олимпиады-2018

Ведомости
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Российскому керлингисту Александру Крушельницкому надо будет отдать бронзовую медаль Олимпиады-2018. Об этом заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова в эфире телеканала «Россия 1», передает «Интерфакс».

В его пробе обнаружили запрещенное вещество, напомнила она: «Мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него проба – мельдоний». Если был бы суд, то в любом случае приняли бы решение забрать медаль, добавила она. Решение о дисквалификации должна принять Всемирная федерация керлинга, отметила Паринова. По ее словам, Крушельницкий вместе с ФКР и командой будут разбираться, «чтобы очистить доброе имя».

Ранее сегодня Крушельницкий отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщал ТАСС со ссылкой на заявление спортсмена. По его словам, это бессмысленно и бесполезно. «Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов», - отметил керлингист. Однако он подчеркнул не в первый раз, что никогда не употреблял допинг.

Крушельницкий выиграл вместе с Анастасией Брызгаловой бронзовую медаль в дабл-миксте. Это была первая медаль российских спортсменов в керлинге на Олимпиаде-2018. Позднее в двух пробах Крушельницкого нашли мельдоний. ФКР считает, что кто-то мог добавить запрещенное вещество в пищу спортсмена.

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Политика
Новости

Громкие уголовные дела не помогли России подняться в индексе восприятия коррупции

Ведомости
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«Трансперенси интернешнл» опубликовала свежий индекс восприятия коррупции (CPI-2017) – составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран.

Россия снова опустилась в рейтинге CPI – со 131-го места из 176 в 2016 г. до 135-го места из 180 в 2017 г., следует из нового исследования. Однако само значение воспринимаемой коррупции в России в баллах (29) остается неизменным уже третий год – незначительные изменения авторы индекса связывают с изменением количества стран-участников. «Фактически это значит, что громкие уголовные дела не произвели на респондентов достаточного впечатления, чтобы признать какой-то прогресс в противодействии коррупции со стороны России», – констатирует замгендиректора «Трансперенси» Илья Шуманов.

Россия делит позицию с такими странами, как Гондурас, Мексика, Киргизия и Лаос.

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Экономика
Новости

Минфин поддержит частную криптовалюту в России при условии контроля

Ведомости
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Министерство финансов России будет возражать против создания частной российской криптовалюты при двух условиях. Об этом говорится в письме министра финансов Антона Силуанова президенту Владимиру Путину, передает «Интерфакс» (письмо есть в распоряжении агентства).

В частности, российское ведомство не будет возражать против выпуска частной криптовалюты, если в проекте по созданию криптовалюты в России не будет госинвестиций, а также при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей.

Попытка использования национальной криптовалюты как средства привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику, по всей видимости, столкнется с проблемой ее обмена на иностранную валюту, отмечается в письме. В последнее время появились сообщения об ограничении доступа российских пользователей к иностранным криптовалютным биржам, в будущем можно ожидать ограничений выхода национальной криптовалюты России на международные площадки, отмечается там же. Следовательно, создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей «эмиссии» криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров, считает Силуанов.

Ранее Венесуэла выпустила собственную криптовалюту El Petro. На специальном портале elpetro.gob.ve представлено руководство по приобретению венесуэльской криптовалюты для физических и юридических лиц из любых стран. Национальная криптовалюта укрепит экономику страны, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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Бизнес
Новости

ФАС напомнила «Циану» о недопустимости копирования объявлений «Авито»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение компании ООО «Айриэлтор» (сайт объявлений по продаже и покупке недвижимости «Циан») из-за признаков нарушения закона «О защите конкуренции». Об этом говорится на сайте службы.

В частности, сайт «Циан» копировал объявления с сайта «Авито», установила ФАС. Теперь «Циан» должен не только перестать копировать объявления конкурента, но и удалить ранее скопированный контент.

Предупреждение необходимо исполнить в течение 14 дней, указывает ФАС. После выполнения необходимо отчитаться в службу.

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Финансы
Новости

В топ-20 проблемных по ОСАГО регионов вошли шесть новых

ТАСС
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Проблемных регионов, где средняя выплата по ОСАГО превышает 100 000 руб. (средняя по стране - 78 000 руб.), за 2017 г. стало больше вдвое, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА).

По мнению союза, это показатель роста мошенничества с ОСАГО. «Ситуация по России очень неравномерная. Например, в 13 субъектах средняя выплата выше 100 000 руб., в том числе максимальная величина - 160 000 руб. Годом ранее таких регионов с зашкаливающими средними выплатами по ОСАГО было почти в два раза меньше», - цитирует пресс-служба союза президента РСА Игоря Юргенса.

Все показатели, характеризующие убыточность ОСАГО, в 2017 г. выросли, подсчитал РСА. Частота страховых случаев по итогам 2017 г. составила 5,5% (по итогам 2016 г. - 5,8%), средняя выплата - 78 300 руб. (за 2016 г. - 71 800 руб.), доля судебных выплат в общей сумме оплаченных убытков - 18,2% (за 2016 г. - 13,8%), отношение судебных расходов к сумме основного требования по суду - 109% (за 2016 г. - 100%), отношение выплат к сборам с учетом расходов на ведение дела - 95% (по 2016 г. - 91%).

В топ-20 регионов с максимально критическими показателями по ОСАГО по итогам 2017 г. вошли новые субъекты: Приморский край (переместился с 30-го места), Свердловская область (с 32-го места), Астраханская область (с 26-го), Воронежская область (с 21-го места), Красноярский край (с 35-го места), Дагестан (с 25-го места), Ярославская область (с 29-го места). «Лидерами этого антирейтинга являются Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Волгоградская область», - говорится в сообщении.

По данным РСА, нарастающая убыточность ОСАГО спровоцирована недобросовестными автоюристами, искусственно завышающими выплаты страховщиков в судах. Для борьбы с этой проблемой РСА проводит совещания с правоохранительными органами в регионах, в 2017 г. натуральная форма возмещения по ОСАГО (ремонт) была установлена в качестве приоритетной.

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Политика
Новости

Движение на МЦК восстановлено после сбоя

Ведомости
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На Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба московского метро.

В 19.30 мск она сообщала, что на МЦК нет движения поездов в одну сторону – по часовой стрелке. «Нет движения поездов по часовой стрелке по техническим причинам. Железнодорожники предпринимают максимум усилий для скорейшего возобновления движения по первому пути», – говорится в сообщении.

Ранее на сбой в движении поездов МЦК обратили внимание пользователи Twitter. Например, жительница Москвы пожаловалась на то, что ждет поезда полчаса.

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Политика
Новости

В Москву придут аномальные холода

Ведомости
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С 23 по 28 февраля 2018 г. в Московской области ожидается аномально холодная погода. Местами температура по региону опустится до -28 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В Московском регионе начала устанавливаться аномально холодная погода, в ближайшие дни будет дальнейшее усиление морозов, передает Гидрометцентр. Столбик термометра опустится ниже климатической нормы на 7-12 градусов, местами даже на 15-18 градусов. Ночью на севере Московской области температура может опуститься до -35 градусов, в столице - до -20 градусов. Днем в Москве будет около -11 и -9 градусов, по области - до -13, уточняет Гидрометцентр.

В Москве будут самыми холодными 22, 23 и 25 февраля – температура опустится днем до -12, согласно сервису «Яндекс. Погода». Однако по данным Gismeteo, самым холодным днем в столице будет 26 февраля – ожидается до -20. На «Погода. Mail» ниже всего столбик термометра в Москве опустится 25 февраля – до -15 днем.

Холодная погода связана с арктическим антициклоном с северо-запада, при этом воздух на европейскую территорию будет поступать с севера Сибири. Произойдет так называемое «ультраполярное» вторжение воздушных масс, говорится в сообщении Гидрометцентра. Похолодание также ожидается в Поволжье и на юге России.

При сильном морозе надо тепло одеваться и не стоит лишний раз выходить из дома, напоминает МЧС. Желательно надевать шерстяные носки, если таких нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных носков, говорится в сообщении службы. На морозе не надо стоять, а надо передвигаться, также стоит дышать медленно и желательно носом. «Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями», – уточняет МЧС.

Бизнес
Новости

Россельхознадзор готов запретить молочные продукты из целых регионов Белоруссии

Ведомости
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Россельхознадзор готов ввести запрет на ввоз молочной продукции не с отдельных предприятий, а из целых регионов Белоруссии, следует из сообщения службы. К таким мерам придется прибегнуть из-за ситуации с безопасностью молока и молочной продукции, говорится в письме Россельхознадзора в Министерство сельского хозяйства страны.

По мнению Россельхознадзора, нестандартной и опасной молочной продукции из Белоруссии становится больше, несмотря на то что в списке особого внимания уже 42 белорусских предприятия. «Из выявленных в 2017 г. 596 случаев нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований Евразэс в продукции производителей Республики Беларусь 376 установлено в молоке и молочной продукции, из которых 210 случаев – это выявления остатков запрещенных и вредных веществ (55,6% от всех случаев выявленных нарушений в молоке и молочной продукции)», - пишет ведомство. Ситуация не улучшается и в 2018 г.

Россельхознадзор пишет, что неоднократно указывал на необходимость входного контроля сырья на предприятиях России, использующих сырье из Белоруссии, но предупреждения не действуют. Примером являются «неоднократные обнаружения запрещенных и вредных веществ в сухих молочных продуктах производства ОАО «Бабушкина крынка» (9 выявлений только за период с 12.01.2018 по 05.02.2018), которые, несмотря на это, используются для производства молочной продукции в России».

С учетом необходимости обеспечения безопасности продукции Россельхознадзор готов к более эффективным мерам, в том числе введению ограничений на отдельные виды молочной продукции «с учетом административных территорий Республики Беларусь, с которых чаще всего поступает небезопасная продукция».

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Финансы
Новости

Госдума направит запрос в ЦБ и Генпрокуратуру о банке «Югра»

Ведомости
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Госдума России направит в Банк России и Генпрокуратуру запрос о банке «Югра». Соответствующий запрос составили депутаты. В частности, они хотят узнать финансовое состояние банка и результаты работы его временной администрации. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обращение в ЦБ будет касаться вкладчиков банка. Депутаты просят уточнить их перспективы. В настоящее время у 34 679 человек есть вклады в «Югре» на более чем 1,4 млн руб. Запрос в Генпрокуратуру составлен на основании информации о возможных нарушениях проверок, которые провели ранее в банке. Кроме того, депутаты просят уточнить наличие активов, которые позволят удовлетворить требования вкладчиков.

ЦБ отозвал лицензию «Югры» в конце июля 2017 г. До этого, 10 июля, регулятор ввел в банк временную администрацию через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), а также мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Сумма выплат вкладчикам оценивалась в 170 млрд руб. В августе ЦБ попросил суд признать банк банкротом.

Клиенты «Югры» пришли к ЦБ

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