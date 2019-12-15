Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

По статистике, женщины чаще всего становятся жертвами домашнего насилия, поэтому именно они хотят иметь защиту, в том числе и в виде закона, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «Общеизвестно, что некоторые сотрудники правоохранительных органов без должного энтузиазма относятся к заявлениям о случаях домашнего насилия, в том числе и из-за отсутствия четкой процедуры. Во всем мире женщины, старики и дети являются наиболее уязвимыми категориями населения, поэтому и нуждаются в большей защите – и это касается любых преступлений». Тот факт, что 40%, по их словам, сталкивались со случаями насилия в знакомых семьях, показывает высокую латентность таких преступлений, поскольку статистика по домашнему насилию ниже, указывает эксперт. Не исключено, что и социологам не все честно отвечали на этот вопрос из-за неловкости и этот процент на самом деле еще выше, допускает Костин. Что же касается закона против домашнего насилия, то людей, выступающих за его принятие, всегда было много, подчеркивает эксперт: «Крикливое меньшинство хранителей ложно понятых традиционных ценностей создавало иллюзию, что они и есть представители народа, – в основном это пассионарные публицисты да участники ток-шоу. Те же депутаты, декриминализировав статью о побоях, либо не разобрались в вопросе, либо тоже ложно понимают эти ценности». В XXI в. само понятие традиционной семьи меняется, даже когда речь идет о браке между мужчиной и женщиной, добавляет Костин: «Но очевидно, что подобные законы как раз работают на сохранение семьи. Если государство хочет решить существующие демографические проблемы, то такие законы необходимы».