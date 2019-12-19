Стрельба рядом с комплексом зданий ФСБ в Москве. Главное

Вечером 19 декабря рядом с главным зданием ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Перестрелка началась у дома 12 на Большой Лубянке, уточнила спецслужба. На видеозаписях, которые появились в соцсетях, видны бегущие от места происшествия люди и вооруженные сотрудники правоохранительных органов, которые укрываются за стоящими на улице автомобилями. Мы собрали главное, что известно о происшествии на данный момент.