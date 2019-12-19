Стрельба рядом с комплексом зданий ФСБ в Москве. Главное
Вечером 19 декабря рядом с главным зданием ФСБ на Лубянке произошла стрельба. Перестрелка началась у дома 12 на Большой Лубянке, уточнила спецслужба. На видеозаписях, которые появились в соцсетях, видны бегущие от места происшествия люди и вооруженные сотрудники правоохранительных органов, которые укрываются за стоящими на улице автомобилями. Мы собрали главное, что известно о происшествии на данный момент.
Стрельбу открыли в приемной спецслужбы, сообщает РБК. По данным СМИ, нападавших было трое. ФСБ сообщила об одном стрелявшем. Как сообщает RT, в приемную ФСБ ворвались трое неизвестных, двое из них были ликвидированы сразу, а один выбежал на улицу, где продолжил стрелять.
Есть погибшие и пострадавшие. Информация об их числе сильно различается: агентство городских новостей «Москва» сообщает о двоих погибших — сотрудниках ГИБДД и ФСО, телеканал «Москва 24» и Telegram-канал «112» — о троих погибших, Telegram-канал Baza — о четверых, «Коммерсантъ» — об одном погибшем силовике и троих раненых (один в тяжелом состоянии).
ФСБ сообщила, что в результате стрельбы есть пострадавшие, информацию о погибших спецслужба не уточнила. Неизвестный, открывший стрельбу, был нейтрализован. Его личность устанавливается.
Минздрав сообщил, что двое сотрудников ФСБ получили в ходе перестрелки тяжелые ранения.
После сообщения о ликвидации нападавшего стрельба на Лубянке продолжилась, сообщают СМИ.
Движение на Лубянке перекрыто, прохожих не пропускают к месту происшествия. Тех, кто находился поблизости к месту стрельбы, призвали укрыться в ближайших зданиях. Центр Москвы оцеплен даже после сообщений о ликвидации стрелка.
К месту стрельбы прибыли спецназ, сотрудники МЧС и взрывотехники. Как сообщают «Москва 24» и Telegram-канал Life Shot, на месте происшествия обнаружили гранату и рюкзак с неизвестным содержимым.
По данным RT, спецслужбы квалифицируют стрельбу на Лубянке как теракт. Следственный комитет сообщил, что возбудил после случившегося уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
В России 20 декабря отмечается День работника органов безопасности. Сегодня по этому случаю в Большом Кремлевском дворце проходит праздничный концерт, на котором выступил президент Владимир Путин. Президенту доложили об инциденте, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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