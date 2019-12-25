Почти 60% россиян считают уходящий год трудным и плохим для страны

Новый год люди действительно встречают в приподнятом настроении, согласен политолог Алексей Макаркин: «Объективно ситуация не особо хуже, чем в прошлом году. Пенсионная реформа – событие 2018 г., но она так запомнилась людям, что они до сих пор не могут отойти от нее. Она сохраняет актуальность и на долгосрочную перспективу, потому что у людей поменяется возраст выхода на пенсию, что тоже делает реформу актуальной и неприятной». Кроме того, когда людей спрашивают о настроениях, они смотрят в целом на то, что происходит, и если они недовольны политической сферой и экономической ситуацией, не видят для себя пока плюсов от нацпроектов, то у них все равно что-то хорошее происходит в личной жизни, полагает эксперт: «Поэтому когда люди суммируют, то считают, что ничего страшного и не произошло. То, что происходит с ценами и зарплатами, люди оценивают негативно, а с другой стороны, у кого-то ребенок родился или внук, есть обычные радости, и поэтому нет ощущения катастрофы. Его и в 1990-е гг. не было, хотя и продвигается идея, что эти годы были страшными, – тогда тоже было много простых радостей, и это компенсировало проблемы». Есть, наконец, и чисто психологический момент, добавляет Макаркин: «Если человек все время будет думать о плохом, приходя в магазин и покупая меньше продуктов, в том числе и на Новый год, то он впадет в уныние. Но работают защитные механизмы, которые не позволяют впадать в меланхолию, и многие стараются думать о хорошем и не связанном с общественно-политической сферой».