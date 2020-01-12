Российский оппозиционер пожаловался в ЕСПЧ на взлом своего аккаунта в Telegram
Гражданский активист и основатель Школы гражданского лидерства Олег Козловский пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на взлом своего аккаунта в мессенджере Telegram. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат «Агоры» Ильнур Шарапов, представляющий Козловского в Страсбурге. Жалоба направлена по почте. Заявитель утверждает, что государство нарушило ст. 8 Европейской конвенции, не защитив надлежащим образом его право на частную жизнь и тайну переписки.
Аккаунт Козловского взломали в апреле 2016 г. одновременно с аккаунтом руководителя отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова. Позже схожим образом были взломаны аккаунты в Telegram одного из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» – Александра Аверина, журналистов Сергея Пархоменко и Михаила Рубина. Оппозиционеры утверждали, что за атакой на Албурова и Козловского стоят российские спецслужбы, но доказательств тому не нашлось.
В своей жалобе Козловский рассказал, что доступ к его аккаунту неизвестные получили ночью, хотя никакого кода авторизации по sms ему не приходило. Позже его оператор связи МТС сообщил, что sms не было доставлено, так как услуги мобильного интернета и sms на его номере в эту ночь были отключены на два часа по техническим причинам. Козловский попросил Измайловский отдел СКР по Москве возбудить уголовное дело по ст. 137 и 138 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки), но там посчитали, что сообщение заявителя «не содержит признаков преступления», и отказались проводить проверку. Прокуратура признала отказ незаконным и обязала следователей провести проверку. В августе 2017 г. следователь Сергей Ведерников все-таки потребовал от МТС предоставить документы о факте технического сбоя, но в МТС ответили, что не могут этого сделать, поскольку следователь не указал телефонный номер заявителя. После чего Ведерников принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что взлом был осуществлен с территории США, а она не входит в зону оперативного обслуживания СКР. В январе 2018 г. руководство следственного отдела отменило это постановление, указав, что следователь должен получить от оператора мотивированный ответ на запрос. Из развернутого ответа МТС следовало, что 29 апреля 2016 г. система подверглась атаке, в связи с чем специалист департамента информационной безопасности принял решение об отключении услуг sms. Эти действия были признаны МТС избыточными в силу недостаточной компетенции сотрудника, и к нему были применены меры дисциплинарного воздействия в виде выговора. Скопировав полностью этот ответ, следователь снова отказал в возбуждении уголовного дела. Измайловский райсуд и Мосгорсуд признали отказ законным, а Таганский райсуд оставил без рассмотрения гражданский иск Козловского к МТС о взыскании понесенного ущерба.
Достоверных сведений о причастности государства либо частных лиц к взлому нет, отмечается в жалобе. Но правоохранители практически ничего не сделали, чтобы защитить право заявителя на тайну переписки, подчеркивает Шарапов: следователь не допросил сотрудника, отключившего sms-оповещение, не истребовал в МТС технические сведения о хакерской атаке, не выяснил принадлежность IP-адреса, с которого был неправомерный вход в аккаунт, и то, как злоумышленник получил код доступа. Фактически проверка по заявлению вообще не проводилась, заключает адвокат.
Пресс-служба СКР по Москве и компания МТС не ответили на запросы «Ведомостей».
По словам бывшего оперативного сотрудника центрального аппарата МВД, взломов аккаунтов так много, что если бы по всем таким фактам возбуждались уголовные дела, то их были бы миллионы. Поэтому очевидное желание следователя избежать возбуждения дела можно понять, даже не учитывая факт принадлежности аккаунта оппозиционному активисту. Хотя при расследовании дел о киберпреступлениях, связанных с хищением средств и вымогательством, взломы аккаунтов часто становятся эпизодами преступлений в уголовных делах, добавляет собеседник.
Действительно, киберпреступления не являются приоритетными для органов следствия и там стараются уклониться от расследования под различными предлогами, согласен эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий. Неудивительно, что, хотя число таких дел растет (недавно МВД сообщило, что в 2019 г. зарегистрировано 206 000 подобных преступлений), до суда доходят очень немногие.
По данным судебной статистики, в первом полугодии 2019 г. (более свежей информации пока нет) за нарушение неприкосновенности частной жизни было осуждено 68 человек, а за нарушение тайны переписки – 15.