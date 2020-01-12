Российский оппозиционер пожаловался в ЕСПЧ на взлом своего аккаунта в Telegram

В своей жалобе Козловский рассказал, что доступ к его аккаунту неизвестные получили ночью, хотя никакого кода авторизации по sms ему не приходило. Позже его оператор связи МТС сообщил, что sms не было доставлено, так как услуги мобильного интернета и sms на его номере в эту ночь были отключены на два часа по техническим причинам. Козловский попросил Измайловский отдел СКР по Москве возбудить уголовное дело по ст. 137 и 138 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни и нарушение тайны переписки), но там посчитали, что сообщение заявителя «не содержит признаков преступления», и отказались проводить проверку. Прокуратура признала отказ незаконным и обязала следователей провести проверку. В августе 2017 г. следователь Сергей Ведерников все-таки потребовал от МТС предоставить документы о факте технического сбоя, но в МТС ответили, что не могут этого сделать, поскольку следователь не указал телефонный номер заявителя. После чего Ведерников принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что взлом был осуществлен с территории США, а она не входит в зону оперативного обслуживания СКР. В январе 2018 г. руководство следственного отдела отменило это постановление, указав, что следователь должен получить от оператора мотивированный ответ на запрос. Из развернутого ответа МТС следовало, что 29 апреля 2016 г. система подверглась атаке, в связи с чем специалист департамента информационной безопасности принял решение об отключении услуг sms. Эти действия были признаны МТС избыточными в силу недостаточной компетенции сотрудника, и к нему были применены меры дисциплинарного воздействия в виде выговора. Скопировав полностью этот ответ, следователь снова отказал в возбуждении уголовного дела. Измайловский райсуд и Мосгорсуд признали отказ законным, а Таганский райсуд оставил без рассмотрения гражданский иск Козловского к МТС о взыскании понесенного ущерба.