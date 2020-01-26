Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек

Во время своего визита в район землетрясения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что власти страны и народ делают все от них зависящее. Управление жилищного строительства страны построит новое жилье вместо разрушенных домов. «Никто не останется без крыши над головой», – заверил турецкий лидер. Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич, а также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложили Турции помощь. В свою очередь президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с происшедшим.