Число жертв землетрясения в Турции достигло 35 человек
Количество жертв землетрясения, произошедшего вечером 24 января на востоке Турции, достигло 35 человек, более 1600 пострадали, сообщает турецкий телеканал NTV. Россиян среди пострадавших или погибших нет. Вице-президент страны Фуат Октай заявил, что нуждающимся будет оказана финансовая помощь.
Землетрясение произошло в 20.55 по местному времени на востоке Турции в провинции Элязыг. Магнитуда землетрясения составила 6,8 балла. Эпицентр толчков находился в уезде Сивридже. Подземные толчки ощущались в соседних с Элязыгом провинциях – Малатья, Диярбакыр, Адыяман, Батман, Кахраманмараш, Шанлыурф, а также на севере Сирии, в Израиле и Ираке.
Наибольшие разрушения наблюдаются в городе Элязыг. Всего, по данным управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), разрушено 72 здания, сильно повреждены 514 объектов, еще 409 получили незначительные повреждения. Спасатели продолжают разбор завалов.
Во время своего визита в район землетрясения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что власти страны и народ делают все от них зависящее. Управление жилищного строительства страны построит новое жилье вместо разрушенных домов. «Никто не останется без крыши над головой», – заверил турецкий лидер. Еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич, а также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложили Турции помощь. В свою очередь президент России Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с происшедшим.