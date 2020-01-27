Общество

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

По предварительным данным, на борту было более 80 человек
Юрий Литвиненко
Архивное фото. /Morteza Nikoubazl / Reuters

Самолет Boeing разбился в провинции Газни, к юго-западу от Кабула, сообщает Reuters со ссылкой на власти провинции. Самолет со 110 пассажирами на борту совершал перелет из афганского города Герат в индийский Дели, передает местное издание Ariana News информацию авиадиспетчеров аэропорта Герат.

BBC сообщает, что самолет потерпел крушение и загорелся из-за технических неполадок. Место крушения находится в районе провинции Газни, подконтрольной движению «Талибан» (запрещено в России), сообщает TOLO News. К месту крушения выдвинулись специальные силы Афганистана.

Информация о числе пострадавших не сообщается. Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш объявил, что принадлежит государственной авиакомпании Афганистана Ariana Airlines, передает The New York Times. Сама авиакомпания на своей странице в Facebook утверждает, что все ее рейсы обслуживаются в штатном режиме.

Авиакатастрофа стала первой за 15 лет, случившейся с пассажирским самолетом на территории Афганистана. В 2005 г. Boeing 737, совершавший рейс из Герата в Кабул, разбился в горах Памира после попадания в снежную бурю. Это крушение унесло жизни 104 человек, став самой крупной авиакатастрофой в истории Афганистана.

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