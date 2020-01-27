Пассажирский самолет разбился в Афганистане
По предварительным данным, на борту было более 80 человек
Информация о числе пострадавших не сообщается. Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш объявил, что принадлежит государственной авиакомпании Афганистана Ariana Airlines, передает The New York Times. Сама авиакомпания на своей странице в Facebook утверждает, что все ее рейсы обслуживаются в штатном режиме.
Авиакатастрофа стала первой за 15 лет, случившейся с пассажирским самолетом на территории Афганистана. В 2005 г. Boeing 737, совершавший рейс из Герата в Кабул, разбился в горах Памира после попадания в снежную бурю. Это крушение унесло жизни 104 человек, став самой крупной авиакатастрофой в истории Афганистана.