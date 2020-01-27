Мишустин поручил подготовить план для борьбы с распространением коронавируса
Премьер Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса на территории России, сообщает сайт правительства. В штаб войдут руководители МЧС, МВД и Минпромторга, а также участники совещания у Мишустина, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Евгений Дитрих, а также вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Роспотребнадзору поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.
В России случаев коронавируса выявлено не было, говорится в сообщении правительства, однако эпидемиологический штаб, который поручил создать Мишустин, будет постоянно наблюдать за ситуацией и ежедневно докладывать президенту Владимиру Путину.
Коронавирус нового типа был зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения связывала распространение вируса с мясом животных на местном продуктовом рынке. 26 января, по данным ВОЗ, число выявленных зараженных приблизилось к 2104, включая случаи в Таиланде, США, Канаде, Австралии, Южной Корее и Франции. Bloomberg сообщает о 2804 случаях по состоянию на 27 января, 11.00 мск. Вирус, классифицируемый ВОЗ как 2019-nCov, унес жизни 81 человека, передает Reuters. Власти Китая ограничили въезд и выезд из Уханя и девяти близлежащих городов, на карантине находятся 20 млн человек.
Ранее Роспотребнадзор оценил вероятность распространения коронавируса в России как «низкую», однако власти Хабаровского края ввели дополнительный контроль на пограничном пункте в Благовещенске. Город, граничащий с китайским Хэйхэ, также приостановил программы культурного обмена с Китаем. Транспортные компании тоже приняли меры против распространения вируса в России. Авиакомпании «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air отменили рейсы в Китай, а «Аэрофлот» и S7 порекомендовали пассажирам сдать билеты.