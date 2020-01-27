Мишустин поручил подготовить план для борьбы с распространением коронавируса

Коронавирус нового типа был зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения связывала распространение вируса с мясом животных на местном продуктовом рынке. 26 января, по данным ВОЗ, число выявленных зараженных приблизилось к 2104, включая случаи в Таиланде, США, Канаде, Австралии, Южной Корее и Франции. Bloomberg сообщает о 2804 случаях по состоянию на 27 января, 11.00 мск. Вирус, классифицируемый ВОЗ как 2019-nCov, унес жизни 81 человека, передает Reuters. Власти Китая ограничили въезд и выезд из Уханя и девяти близлежащих городов, на карантине находятся 20 млн человек.