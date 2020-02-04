Генпрокуратура инициировала пересмотр дела Константина Котова

Позиция прокуратуры указывает на максимальный люфт, в пределах которого готова подвинуться система, констатирует руководитель «Агоры» Павел Чиков. В этом деле важна прежде всего политическая составляющая, уверен он: в силу определенных причин федеральной политповестки было принято решение пересмотреть приговор Котову. С учетом развития дела Голунова, сестер Хачатурян и грядущей возможной амнистии можно говорить о своего рода предъюбилейной оттепели, подобной той, что случилась перед Олимпиадой. Кроме того, напоминает Чиков, это чуть ли не первый случай, когда президент лично инициировал процесс пересмотра приговора. В громких делах на кону оказывается репутация сразу нескольких ведомств, поэтому поручение главы государства пытаются выполнить с минимальными репутационными потерями. В процессуальном же плане «получился бардак», который вмешательство КС только усугубило. «Московское дело» вообще отличается отсутствием логики и с самого начала было эксцессом группы исполнителей, уверен Чиков, поэтому движение назад репрессивной системе дается с большим трудом.