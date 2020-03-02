Кассационный суд отменил приговор Константину Котову
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций (ст. 212.1 Уголовного кодекса), передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Уголовное дело передано на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. Котова оставили под стражей на три месяца.
Защита активиста добивалась отмены приговора и его немедленного освобождения. Адвокаты ссылались на постановление Конституционного суда (КС) по делу Ильдара Дадина. В суде выступили 13 адвокатов Котова, все говорили об очевидной незаконности приговора и политическом характере состоявшегося решения: акции, в которых участвовал Котов, носили исключительно мирный характер, а связанные с ними неудобства являются допустимыми, и их нельзя трактовать как нарушение конституционного права граждан на свободу передвижения.
Сам Котов напомнил о том, что жесткие и несправедливые приговоры по делам оппозиции стали трендом: под пытками добывали показания у фигурантов дела «Сети», выходит на финишную прямую процесс по делу «Нового величия», основанный по большей части на показаниях провокаторов. По его словам, государство не обеспечивает защиту прав граждан, поэтому остается только проявлять солидарность, выходить на улицы городов. «Если совесть вступает в конфликт с законом, следует отдавать предпочтение совести, потому что сострадание и справедливость весомее Уголовного кодекса», – сказал он.
Представители Генпрокуратуры на заседании заявили, что приговор был законным, но слишком жестким, и попросили снизить наказание до года лишения свободы.
Адвокат Котова Мария Эйсмонт заявила, что это не очень хорошее решение. Пока неизвестна мотивировка, но у КС была возможность принять свое решение по делу, они же всю ответственность переложили на Мосгорсуд. «Дело Котова, без сомнения, будет прекращено. Если этого не произойдет в Мосгорсуде, то мы пойдем дальше. Нам все равно, сколько инстанций придется пройти до тех пор, пока не будет принято единственно правильное решение: дело должно быть прекращено, а Котов – освобожден. Но хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше», – сказала Эйсмонт.
В сентябре 2019 г. Тверской суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии, в октябре того же года Мосгорсуд оставил приговор в силе. Котов свою вину не признает. Он считает, что его осудили за участие в мирных акциях протеста. В конце декабря прошлого года активист подал жалобу в КС. Котов утверждал, что положения ст. 212.1 УК, позволяющие лишить человека свободы за неоднократные нарушения правил проведения митингов, даже если это не сопровождалось причинением вреда здоровью или имуществу, нарушают его конституционное право на свободу собраний.
В конце января КС поручил пересмотреть приговор Котову. Суд сослался на правовые позиции, ранее сформулированные им в решении по делу Дадина. КС не нашел оснований для признания ст. 212.1 УК неконституционной. В определении суда говорится, что, вынося приговор, суд исходил из того, что действия Котова представляют реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной̆ безопасности. Суд не касался вопросов, был ли действительно причинен вред и существовала ли фактически угроза того, что публичное мероприятие перестанет быть мирным. Но именно оценка соответствующих доказательств является необходимым условием для лишения свободы, пояснил КС. «Без установления такого рода обстоятельств применение наказания в виде лишения свободы за преступление, предусмотренное ст. 212.1 УК, исключено», – говорится в решении суда. 31 января Верховный суд отказался пересматривать приговор Котову после решения КС, указав, что пересмотр дела находится вне его юрисдикции.
Дадин был первым осужденным по ст. 212.1 УК. Однако приговор ему был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд признал применение этой статьи в его отношении противоречащим Конституции. Тогда суд пояснил, что лишать свободы можно только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие перестало быть мирным или привело к причинению вреда здоровью или имуществу.