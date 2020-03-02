Кассационный суд отменил приговор Константину Котову

Адвокат Котова Мария Эйсмонт заявила, что это не очень хорошее решение. Пока неизвестна мотивировка, но у КС была возможность принять свое решение по делу, они же всю ответственность переложили на Мосгорсуд. «Дело Котова, без сомнения, будет прекращено. Если этого не произойдет в Мосгорсуде, то мы пойдем дальше. Нам все равно, сколько инстанций придется пройти до тех пор, пока не будет принято единственно правильное решение: дело должно быть прекращено, а Котов – освобожден. Но хотелось бы, чтобы это произошло как можно раньше», – сказала Эйсмонт.