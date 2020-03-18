Российские суды закрываются на карантин
Верховный суд распорядился приостановить личный прием граждан в судах и принимать документы только через электронные интернет-приемные судов или по почте. Рассматривать будут только самые безотлагательные дела (прежде всего об избрании, продлении или изменении меры пресечения) и дела в порядке приказного производства, которые решаются без участия сторон. Об этом говорится в совместном постановлении президиума Верховного суда и Совета судей, которое опубликовано 18 марта на сайте Верховного суда. Также всем судам при наличии технической возможности рекомендовано инициировать рассмотрение дел с использованием систем видеоконференц-связи. Кроме того, вводится ограничение доступа в суды для лиц, не являющихся участниками судебных процессов. Всем судьям и работникам аппаратов судов предписано применять самоизоляцию при малейших признаках заболевания.
Как пояснил представитель Верховного суда Павел Одинцов, ограничение будет действовать до 10 апреля. По его словам, речь идет не только о судах общей юрисдикции, но и об арбитражных. Постановление не вводит ограничение на допуск в суды представителей СМИ. Однако судья по своему усмотрению может принять решение о недопуске публики в зал.
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сказала, что им это письмо еще не поступило и, следовательно, новый порядок работы не обсуждался. «Когда порядок будет установлен, мы все сообщим», – пообещала она. Об изменении режима работы столичных судов в связи с эпидемией коронавируса Мосгорсуд сообщил еще в начале этой недели: граждан попросили воздержаться от посещения зданий судов в случае плохого самочувствия, для подачи процессуальных документов пользоваться почтой и единым информационным порталом, а к обычному досмотру должно добавиться еще и измерение температуры.
«О последствиях карантина трудно судить, так как современная юриспруденция просто не знает таких прецедентов, – говорит партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. – Остается ориентироваться на здравый смысл и «революционное правосознание».
62 400 уголовных дел
Столько рассматривали в среднем в месяц российские суды в 2019 г., по данным Верховного суда.
«Думаю, что просто все перенесется на месяц, а потом суды просто проигнорируют процессуальные сроки, – рассуждает он. – В среднем процесс занимает полгода, если к ним добавить месяц, ничего не изменится».
Однако, учитывая нагрузку некоторых судов (например, в Москве), рассмотрение дел может затянуться на длительное время, говорит Юлия Галуева из Национальной юридической службы «Амулекс». «Не исключаю, что начнутся злоупотребления процессуальными сроками, путаница со сроками исковой давности. Думаю, после окончания приостановки работы судов Верховный суд разъяснит порядок, случаи и условия восстановления процессуальных сроков», – надеется она.
Российские суды ожидаемо копируют зарубежных коллег, потому что в Европе суды уже закрыты, за исключением безотлагательных процессов, также закрыты тюрьмы и СИЗО, говорит руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «Правоохранительная система перешла на карантинный режим. Если это продлится 2–3 недели, то ничего страшного, если же затянется на 2–3 месяца, то будут проблемы. Например, переполнение следственных изоляторов: новые преступления же совершаются, а выходить из СИЗО, отправляясь либо в колонию, либо на свободу, люди не будут, поскольку приговоры не будут выноситься». По его мнению, правильно было бы перевести судопроизводство в онлайн-режим, поскольку система позволяет допрашивать свидетелей и участников процесса дистанционно. Такое решение может быть принято, если будет управленческое и политическое решение. Если же камеры в СИЗО будут переполняться, то это вызовет претензии со стороны правозащитников.
По тем делам, где нет рецидива и насильственных преступлений, меру пресечения следует изменить, чтобы разгрузить СИЗО, а по тяжким статьям смотреть уже в зависимости от преступления и рассматривать дела по видеоконференц-связи, если обвиняемые на это согласны, говорит правозащитник Андрей Бабушкин: «Там, где нельзя изменить меру пресечения и применить эту связь, людям придется какое-то время посидеть». Но Госдума должна принять закон, чтобы был учтен льготный срок, если люди остались в СИЗО, добавляет он: «Тем более что они в СИЗО подвергаются повышенному риску заражения из-за скученности и пониженного иммунитета».