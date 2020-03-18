Российские суды закрываются на карантин

Российские суды ожидаемо копируют зарубежных коллег, потому что в Европе суды уже закрыты, за исключением безотлагательных процессов, также закрыты тюрьмы и СИЗО, говорит руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков: «Правоохранительная система перешла на карантинный режим. Если это продлится 2–3 недели, то ничего страшного, если же затянется на 2–3 месяца, то будут проблемы. Например, переполнение следственных изоляторов: новые преступления же совершаются, а выходить из СИЗО, отправляясь либо в колонию, либо на свободу, люди не будут, поскольку приговоры не будут выноситься». По его мнению, правильно было бы перевести судопроизводство в онлайн-режим, поскольку система позволяет допрашивать свидетелей и участников процесса дистанционно. Такое решение может быть принято, если будет управленческое и политическое решение. Если же камеры в СИЗО будут переполняться, то это вызовет претензии со стороны правозащитников.